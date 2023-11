Irmão reflete sobre o impacto duradouro de Paul Walker dez anos após sua morte

Em uma entrevista exclusiva à People, Cody Walker, irmão mais novo do saudoso astro de 'Velozes e Furiosos,' Paul Walker, reflete sobre o impacto perdurável do ator uma década após sua trágica morte.

Paul, conhecido por seu papel como Brian O'Conner, faleceu em um acidente de carro em 30 de novembro de 2013, aos 40 anos.

O impacto incompreendido de Paul

"Paul não percebia o impacto que causava nas pessoas ao seu redor," compartilha Cody, que, junto com seu irmão Caleb, substituiu Paul durante as filmagens do sétimo filme da franquia.

A face de Paul foi sobreposta digitalmente nas cenas finais. Cody relembra a experiência desafiadora e terapêutica de usar as tatuagens de Paul, especialmente a dedicada à filha Meadow, durante as filmagens.

Cody revela as homenagens à memória de Paul, como nomear seu terceiro filho Paul Barrett Walker. Ele destaca o crescimento de Meadow, agora com 25 anos, que preserva o legado do pai através de sua fundação em prol da preservação dos oceanos.

Além disso, Cody destaca o impacto global positivo de Paul, evidenciado por histórias de fãs em eventos automotivos beneficentes, FuelFest, que arrecadam fundos para a organização Reach Out Worldwide (ROWW).