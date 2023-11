Com apoio da Lei Maria da Penha, Ana Hickmann entra com pedido de divórcio

Conforme informações publicadas pela Quem, a apresentadora e modelo Ana Hickmann deu entrada no pedido de divórcio de Alexandre Correa. O processo, que tem como base a Lei Maria da Penha, tem como objetivo encerrar o casamento de 25 anos da apresentadora com o empresário.

Ainda conforme a reportagem, além do pedido de separação, Ana entrou com uma medida protetiva contra Alexandre, que por sua vez também deu entrada com pedido de divórcio.

Os processos em questão devem seguir em segredo de Justiça, e informações detalhadas sobre a custódia do filho do casal não foram divulgadas até o presente momento.

Entenda o caso

No último dia 17 de novembro a apresentadora Ana Hickmann se pronunciou publicamente após fazer uma denúncia formal contra o marido, Alexandre Correa, por violência doméstica.

Em seu pronunciamento, Ana revela que ela e o filho de 10 anos, Alexandre, estão passando por momentos difíceis. No entanto, ela afirma que seguirá lutando e que “vai defender o garoto de todas as formas possíveis”.

O pronunciamento foi realizado após Ana registrar um boletim de ocorrência denunciando o marido no dia 11 de novembro. A denúncia em questão foi feita em uma delegacia em Itu, e relata a agressão que ocorreu na casa do casal onde Alexandre teria pressionado Ana contra uma parede e a ameaçado com cabeçadas.

Na ocasião, Alexandre Correa se pronunciou e confirmou o desentendimento com a esposa, mas ressaltou ser uma “situação isolada” dentro de um casamento de 25 anos.

A Polícia Militar chegou a ser acionada perto das 15h30 do dia 11 de novembro. Ana contou que conversava com o filho do casal quando o marido reprovou o assunto e passou a repreendê-la, aumentando o tom de voz.

Assustado, o menino saiu do cômodo e Ana começou a discutir com Alexandre, que teria se exaltado e pressionado a apresentadora contra a parede. Ele também teria ameaçado agredi-la com uma cabeçada. Ana então teria conseguido se afastar do marido e pegar o celular, momento no qual ele fechou a porta de forma a pressionar seu braço esquerdo.

Ana teria conseguido trancar o marido para fora de casa, tendo a oportunidade de chamar a polícia, que ao chegar não encontrou o homem no local.

