Ana Verena, ex-mulher de Fábio Assunção, expõe violência e pede ajuda

Uma publicação realizada pela atriz Ana Verena, ex-esposa do ator Fábio Assunção, pode ter revelado contornos até então desconhecidos do relacionamento dos dois. Conforme publicado pelo portal Metrópoles, em seu Instagram Ana afirmou ainda não ter superado o fim de sua relação por conta da violência que sofreu.

Na ocasião, ao usar os stories da plataforma, ela desabafou sobre o caso e pediu por ajuda, pouco antes de excluir a publicação.

No texto breve, Ana escreveu: “Não, não tá tudo bem. As fotos são lindas, mas aqui dentro não tá tudo bem. Preciso de ajuda, não tô aguentando passar por tudo isso sozinha. Violência é uma coisa que vem das formas mais variadas: psicológica, moral, emocional, física”.

“E tem uma que é das mais doidas e que só fui entender o que era recentemente, gaslighting. O que fazer com isso que tá aqui dentro? São 00:34, sempre fui uma pessoa reservada, mas realmente não tô conseguindo mais conceber tudo isso sozinha”.

As agressões foram reveladas anteriormente

Ainda conforme a publicação, Fabíola Reipert, do R7, declarou que Fábio Assunção teria agredido fisicamente sua ex-esposa. Segundo fontes da colunista, outro episódio, desta vez de agressão verbal, teria acontecido anteriormente.

“Uma fonte muito quente me confirmou que houve agressão”, revelou Fabíola durante a Hora da Venenosa, no programa Balanço Geral da Record TV.

A separação do casal foi anunciada publicamente no início de outubro, e segundo vizinhos, uma grande discussão precedeu o término do relacionamento.

A apresentadora reforça que diante da confusão os vizinhos do casal teriam chamado a polícia diante de pedidos de socorro e gritos, porém no momento em que as autoridades chegaram ao local Ana já tinha deixado a casa em um carro de aplicativo.

Uma testemunha concedeu detalhes sobre a confusão para a colunista: “Foi perto das 3h15 às 4h. Os moradores escutaram pedido de socorro duas vezes”.

Fábio e Ana estavam casados desde 2020, e são pais de Alana, de 2 anos. A separação foi confirmada pela assessoria do artista em declaração à revista Quem.

Leia também: Com apoio da Lei Maria da Penha, Ana Hickmann entra com pedido de divórcio