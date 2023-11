‘The Crown’: os escandalosos trajes de banho de Lady Di voltam à série

The Crown A série mostrou a morte de Lady Di e seus melhores looks (Instagram: (@thecrownnetflix))

O nome de Lady Di continua a ressoar com força, apesar de terem passado 26 anos desde a sua trágica morte. Ela se tornou um ícone da moda após o seu divórcio com o Rei Charles III, o que a levou a explorar a sua versão mais sensual, causando furor com os seus looks.

A série "The Crown" lançada pela Netflix em 2016 chegou ao seu final com o lançamento da sexta temporada, cuja primeira parte se concentra na vida da eterna princesa de Gales até o dia de sua morte.

Diana Spencer encarregou-se de deixar mensagens ocultas com os seus vestuários que se tornavam rapidamente tendência e destacavam que ela estava vivendo a sua vida ao máximo após as humilhações e exposições que viveu ao fazer parte da realeza.

Os maiôs de Lady Di que agora voltam no The Crown

Elizabeth Debicki foi escolhida para dar vida a Lady Di e ela fez isso perfeitamente, não apenas pela semelhança, mas também pela incrível interpretação na qual ela chega a confundir com a verdadeira princesa.

A atriz foi a responsável por desfilar os últimos biquínis com os quais Diana surpreendeu o mundo da moda nos 90, época em que se consagrou como a royal mais fashion de todos os tempos.

Azul Celeste

Este foi um dos biquínis mais emblemáticos de Diana retratada em um trampolim, onde ela olhava para o horizonte, mostrando a melancolia e a solidão que a afligia após o seu divórcio, mesmo tendo uma relação com o magnata Dodi Al-Fayed.

Estampa de Leopardo

O maiô de gola halter e estampa de leopardo é outro dos mais lembrados, pois foi com ele que ela derramou sensualidade diante da imprensa, a quem ela aceitou posar para que parassem de assediar enquanto estava com seus filhos.

"Dou isso se me der um pouco de privacidade. William está muito mal", disse.

Rosa com toques de neon

O rosa com toques de neon e desenhos com flores foi outro dos modelos replicados na série que ficará para a memória como uma das mais bem-sucedidas da plataforma de streaming.

Verde combinado com lilás

Outro modelo apresentado em The Crown foi o maiô colorido com touches de verde neon e lilás, que ela usou durante suas férias com seus filhos.