Terra e Paixão: 3 situações surpreendentes que fazem o coração de Agatha disparar

Antônio (Tony Ramos) nem imagina que seu casamento com Agatha (Eliane Giardini) faz parte de um golpe cruel para a vilã ficar com toda a fortuna do fazendeiro, que começa a passar muito mal nos próximos dias.

Mas, a megera da novela da Globo também terá momentos ruins nos próximos capítulos e vai descobrir que de golpe em golpe ela pode ver o rumo da sua vida mudar completamente. Confira abaixo três situações que vão fazer o coração dela palpitar mais forte!

Vilões em apuros

Terra e Paixão: Irene (Gloria Pires), Antônio (Tony Ramos) e Agatha (Eliane Giardini) vivem momentos difíceis (Paulo Belote/Globo)

Tudo começa quando o fazendeiro é levado ao hospital e faz um exame de sangue, deixando a mãe de Caio (Cauã Reymond) desesperada, já que o teste pode revelar uma substância venenosa presente nos chás preparados por ela.

Agatha fica encurralada

Terra e Paixão: o casamento de Antônio (Tony Ramos) e Agatha (Eliane Giardini) está por um fio (Paulo Belote/Globo)

Hélio (Rafael Vitti) é um outro problema para a vilã de Terra e Paixão. Em cenas futuras, Agatha aparece tentando convencer o personagem a se casar rapidamente com Petra (Debora Osório), tudo para fazer com que a filha de Antônio deixe o caminho livre.

Mas, ela enfrenta um grande obstáculo, pois Hélio se mostra contrário aos seus planos, resistindo às pressões para antecipar o casamento com a amada.

Agatha será traída

Terra e Paixão: Golpe de Agatha (Eliane Giardini) será descoberto por rival (Paulo Belote/Globo)

Quando a megera menos esperar, Angelina (Inez Viana) vai se vingar e contar tudo que sabe. A governanta da mansão não se sente bem vendo a vilã da novela da Globo matando Antônio aos poucos e resolve abrir a boca para Caio. Na cena, ela fala das más intenções de Agatha em relação ao marido.

Caio fica em choque e começa uma investigação. No final, Agatha confirma que está envenenado o fazendeiro para tirar tudo dele e matá-lo no final: “Eu já comecei o meu plano contra o Antônio. Em breve ele vai assinar tudo que eu quiser que ele assine”.

