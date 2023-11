Rihanna e A$AP Rocky surpreendem em lançamento da coleção Puma x F1 em Las Vegas

Em uma surpreendente aparição, Rihanna e A$AP Rocky marcaram presença no lançamento da coleção Puma x F1, em Las Vegas, celebrando o mais recente sucesso do rapper como diretor criativo da marca.

Recentemente nomeado diretor criativo da parceria entre Puma e Fórmula 1, A$AP Rocky recebeu o apoio total de Rihanna durante o evento especial. O casal participou de um pop-up na noite de sexta-feira, coincidindo com o fim de semana do Grande Prêmio de Las Vegas da Fórmula 1.

Rihanna, de 35 anos, deslumbrou com um longo casaco de couro marrom, adornado com bolsos estilosos. Combinando o visual com scarpins pretos, a cantora acrescentou acessórios, incluindo brincos prateados, colares e uma tornozeleira. Seu penteado, um coque confortável, completou o visual.

Rocky representa a nova coleção

A escolha de Rocky, de 35 anos, para a ocasião foi representar sua nova colaboração. O rapper, também conhecido como Rakim Mayers, usou luvas Puma neon, calças com o logo da marca, uma jaqueta cinza da coleção, boné "ALLAH" e um par de tênis amarelo neon.

O casal apareceu em público após A$AP Rocky comparecer ao tribunal na semana passada para responder a acusações de agressão. Durante a audiência, foram exibidas imagens de vigilância de um suposto incidente envolvendo o rapper. Ele é acusado de apontar uma arma semi-automática e disparar contra A$AP Relli, autor de uma ação civil por agressão, em novembro de 2021.

Além de Rihanna e A$AP Rocky, a People afirma que diversas celebridades marcaram presença no Grande Prêmio de Las Vegas, incluindo Brad Pitt, Ed Sheeran, Shaquille O'Neal e Pharrell Williams.