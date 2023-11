Paraíso Tropical: Globo não esconde de ninguém as razões para reprise inédita

Alguns fatores fazem Paraíso Tropical estrear no Vale a Pena Ver de Novo a partir de segunda-feira (27). O primeiro é fator da novela reunir diversos assuntos importantes para a sociedade e, mesmo que precise cortar alguns deles, ela segue recheada de polêmicas para atrair o público.

Um outro ponto importante é a presença de Camila Pitanga no elenco da novela escrita por Gilberto Braga. A veterana da TV interpretou Bebel, que é uma das personagens mais queridas por quem acompanha as novelas da emissora.

Além disso, a musa de Paraíso Tropical está também no elenco de Beleza Fatal, a primeira novela brasileira da HBO Max e, é claro, que a atriz estará em alta e a Globo pretende aproveitar a maré boa.

Paraíso Tropical: Gustavo Leão (Matheus) contracena com Patricia Werneck (Camila) (João Miguel Júnior/Globo)

O bairro de Copacabana, que cenário de fundo da novela, também ajuda. Com a chegada das férias de verão, o destino fica em alta nas redes sociais e também entre os turistas que procuram o Rio de Janeiro como ponto de parada durante o réveillon.

Paraíso Tropical vs. Salve Jorge

Giovanna Antonelli interpretou Helô, na novel "Salve Jorge", da Globo (Reprodução/Globo)

A novela escrita por Glória Pires em 2012 também estava cotada para ocupar o lugar de Mulheres Apaixonadas (2003) no Vale a Pena Ver de Novo, mas acabou perdendo espaço para a trama de Gilberto Braga devido aos pontos positivos citados acima.

Mas, segundo o site Notícias da TV, nada impede da trama que também se passa no Rio de Janeiro ser reprisada nas tardes da emissora. Vale destacar que o mesmo aconteceu com O Rei do Gado (1996) e Mulheres Apaixonadas, que teve a ordem alterada.

Relembre a novela de Gilberto Braga e Ricardo Linhares

A novela Paraíso Tropical vai ser reprisada pela primeira vez no Vale a Pena Ver de Novo. Escrita também por Ricardo Linhares, a trama foi exibida originalmente em 2007 e está ambientada no famoso bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Paraíso Tropical: o casal Olavo (Wagner Moura) e Bebel (Camila Pitanga) dominaram a novela (Márcio de Souza/Globo)

Os protagonistas do folhetim, que vai substituir Mulheres Apaixonadas, são Paula (Alessandra Negrini) e Daniel (Fábio Assunção), que vivem uma conturbada história de amor. Vale lembrar que a atriz também interpreta Taís, irmã gêmea da protagonista.

Além deles, Paraíso Tropical traz o ambicioso e mau-caráter Olavo (Wagner Moura), a divertida Bebel (Camila Pitanga), a decadente Marion (Vera Holtz) e o poderoso Antenor (Tony Ramos), entre outros personagens icônicos e atores e atrizes famosos.

