O desabafo de Jojo Todynho: famosa fala em cansaço e impõe limites na web

Jojo Todynho está preocupada com a sua saúde mental. Depois de explodir na web por causa das revelações envolvendo o fim do seu casamento com Lucas Souza, que abandonou A Fazenda 15, a funkeira resolveu também falar com os fãs sobre o assunto.

Indignada com quem ama dar opinião sobre sua vida privada, a vencedora da 12ª temporada do reality show rural disse que está cansada dos ataques virtuais: “Não admito mais ‘gracinha’ de ‘seu ninguém’. Não admito mesmo. Acabou. Eu cheguei ao cansaço, ao extremo do limite”.

Em uma sequência de stories publicados no Instagram, Jojo afirmou que vai priorizar a sua saúde mental e não vai dar bola para quem quer palco: “Não vai ter hater, não vai ter ninguém para me calar. Porque ninguém me cala”, prometeu a influenciadora.

Jojo Todynho faz alerta sobre cuidados com a saúde mental após morte do influenciador Rodrigo Amendoim (Reprodução/Redes sociais)

Todynho também afirmou que as pessoas que tiverem algum problema com ela é para falar e não fazer ameaças: “Tem algum problema comigo? O problema é todo seu, se resolva”.

Jojo afirma que sustenta suas “gracinhas”

Antes de falar sobre saúde mental, a famosa acabou soltando os cachorros contra os haters que ameaçaram colocá-la no cancelamento. Em seu desabafo, a dona do hit Que Tiro Foi Esse disse que sustenta suas “gracinhas”.

Jojo Todynho revela os principais motivos para se divorciar de Lucas Souza (Reprodução/Instagram)

Em uma sequência de vídeos curtos, a vencedora de A Fazenda 12 mandou a real para todos que seguem jogando hate em suas publicações: “Vocês não cancelam ninguém. Me veem e não falam nada, porque eu sustento as minhas ‘gracinhas’. Se tem uma coisa que eu tenho, é vergonha na cara”, comentou a famosa, que estava furiosa.

Indignada com a proporção que as revelações sobre Lucas Souza tomaram, Jojo disse não ter medo do anonimato: “Que fama? Isso é um mundo de fantasia. O ‘povo’ veste a capa de ‘dublê de rico’ e acha que é melhor do que os outros. Ninguém é melhor do que ninguém não”, disse ela.

