Meghan Markle irritada durante evento no tapete vermelho

Meghan Markle se emocionou com a sensação no tapete vermelho do evento Power of Women da Variety na última semana, apresentando um momento peculiar enquanto era conduzida durante as fotos, diz o Mirror.

Um especialista em linguagem corporal analisou o episódio, destacando que Meghan, embora tenha conseguido abrilhantar o momento, foi empurrada como qualquer outra celebridade. A ex-atriz, de 42 anos, retomou o tapete vermelho em Los Angeles, posando para fotos no evento da revista Variety.

A delicada ?recuperação?

A especialista Judi James observou que Meghan tem se tornado hábil na "recuperação", transformando o constrangimento em uma mudança de movimento para preservar sua imagem.

No entanto, neste caso, o risco de diminuir o seu estatuto de duquesa era evidente, especialmente ao permitir uma expressão de impaciência ou evidente vazar.

Meghan Markle 'irritated' as she's pushed along red carpet in awkward moment - The Mirror https://t.co/VrTom5KWlt — 🌻 maria montessori 🌻🍅🍅🍅🍅🍅 (@boxmontessori) November 20, 2023

James explicou que os publicitários muitas vezes são firmes ao conduzir celebridades para garantir a atenção adequada aos maiores nomes. Meghan, aparentemente, estava tão focada que não viu uma mão seguida, interrompida que ela invadiu suas fotos.

Enquanto a Duquesa era liderada, um especialista sugere que Meghan pode ter sido empurrada devido à espera de nomes maiores na fila. Embora a corrida seja normal, ser empurrado sem contato físico direto pode ser percebido de maneira negativa por uma celebridade.

A análise de James destaca um momento de "conflito potencial" quando Meghan parece ignorar a mão inicialmente. No entanto, ela elogia a habilidade de Meghan em realizar uma "recuperação", mostrando afeto ao segurar a mão após voltar para mais fotos.

O episódio, segundo Judi James, manchou o retorno triunfante de Meghan, revelando um "choque de comportamentos de status" entre a Duquesa e a ex-atriz. Mesmo assim, Meghan conseguiu estilizar o momento, minimizando o possível retorno.