Jojo Todynho se irrita com Taylor Swift: "eu já tinha mandado tomar no c*"

Jojo Todynho, conhecida funkeira brasileira, expressou sua frustração nas redes sociais neste domingo (19), direcionando sua impaciência para a renomada cantora Taylor Swift. Desde sua chegada ao Brasil na última quinta-feira (16), Swift enfrentou uma série de infortúnios, incluindo a trágica morte de uma fã.

"Eu já tinha mandado tomar no c*"

Através de uma publicação online, Jojo Todynho não escondeu seu desagrado com a presença da estrela pop no país. Em suas palavras: "povo está passando um sentimento com essa Taylor Sweet, né? Eu já tinha mandado ela tomar no c*, estou sem paciência. A outra (fã) foi até de fralda geriátrica. Fã é fã. A mulher não está nem aí", desabafou.

Jojo-Todynho

Instagram

A cantora enfatizou que não é uma admiradora fervorosa de celebridades, destacando sua preferência por idolatrar apenas a Deus. Ela compartilhou seu desinteresse em enfrentar dificuldades para encontrar artistas famosos, salientando sua vontade de comparecer ao show da Beyoncé no próximo ano, mas sem abrir mão do conforto.

Taylor-Swift

Instagram

Por fim, Jojo Todynho comentou sobre a trágica morte de Ana Clara Benevides, uma jovem fã de apenas 23 anos, que faleceu durante o show de Taylor Swift na última sexta-feira (17), de acordo com o Observatório de Famosos.

A Polícia Civil do Rio abriu inquérito para apurar as circunstâncias da morte da jovem estudante Ana Clara Benevides, de 23 anos. Ela passou mal no começo do show da cantora Taylor Swift, chegou a ser atendida no estádio, e foi levada para um hospital. A jovem morreu depois de… pic.twitter.com/2Rnxtus9ND — Jornal Hoje (@jornalhoje) November 18, 2023

A funkeira expressou revolta com a organização do evento e a perda da jovem, pedindo responsabilização: "Estou revoltada com a organização e a morte desta menina. Que a família dela arranque o couro. Não vai trazer a vida dela de volta. Filha única! Que sofrimento. Ia realizar um sonho… E agora liberam para entrar com água?", desabafou.