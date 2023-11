Jennifer Lopez deixou Ben Affleck de boca aberta com seu vestido mais sexy: ela impressionou a todos nas redes

Jennifer Lopez está vivendo um dos seus melhores momentos aos 54 anos. A “Diva do Bronx” continua sendo uma das celebridades mais bem-sucedidas do mundo, enquanto no plano romântico ela desfruta do seu casamento com Ben Affleck. Ao mesmo tempo, ela continua provando que é uma das mulheres mais sexy.

Nesse sentido, a artista voltou a incendiar as redes sociais com um dos seus looks mais deslumbrantes, como ficou claro em uma publicação no Instagram.

O sexy look de Jennifer Lopez que paralisou as redes

JLo usou um vestido preto com um elegante decote, o qual deixava ao mesmo tempo descoberta uma de suas pernas, numa combinação de máxima elegância.

Na rede social, as pessoas ficaram impressionadas com a beleza da artista, elogiando seu visual. Enquanto o portal Marca afirmou que Ben Affleck ficou "de boca aberta" com a aparência de sua esposa.

Ao mesmo tempo nas redes, seus seguidores elogiaram o seu vestuário. “Que beleza de mulher natural!”, “Que deusa minha rainha!”, “Você está espetacular!”, “Muito linda minha rainha!” e “Estou literalmente sem palavras”, foram algumas das reações.

É importante mencionar que o vestido de JLo é do estilista David Koma, que usou para uma festa de gala de arrecadação de fundos para uma iniciativa chamada Congo Oriental 2023. O evento aconteceu em Las Vegas.