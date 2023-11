Jennie, do Blackpink, viraliza após reação inusitada ao ser condecorada pelo rei Charles III

Na quarta-feira, dia 22 de novembro, as integrantes do grupo sul-coreano BLACKPINK foram condecoradas no Palácio de Buckingham, em reconhecimento ao seu papel na conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas.

Na ocasião, as integrantes interagiram com o rei Charles III, que as presenteou com as honrarias.

Conforme publicado pela Revista Monet, as imagens do encontro entre o quarteto sul-coreano e o rei Charles III acabaram viralizando na internet, mas um momento inusitado acabou captando a atenção dos fãs e internautas, que rapidamente comentaram a situação.

Um vídeo rápido mostra uma pequena conversa entre Jennie e Charles falando sobre a medalha de condecoração entregue pelo monarca.

No momento em que entrega a honraria a idol, Charles fala: “Eu espero que você tenha a chance de usar isso”.

Sem saber como responder ao rei, a cantora garante: “Com certeza eu vou tentar usar isso em casa”. Logo após responder, a cantora acaba dando uma risada discreta ao perceber que deu um “leve fora” no rei.

A internet reagiu

Pouco tempo depois, no vídeo compartilhado nas redes que se tornou viral, é possível ver a cantora com uma expressão de “desespero”, mostrando um discreto nervosismo diante da situação inusitada, em um momento importante.

Isso foi o suficiente para que os fãs reagirem nas redes e não perderem a oportunidade de comentar sobre a reação inusitada da idol.

“Ela deve estar pensando, ‘E se eu falei alguma coisa errada?’”, comentou um seguidor.

“Sabendo como ela é apaixonada por laços eu tenho certeza que ela vai realmente dar um jeito de usar”, afirmou outro.

“Eu também ficaria nervosa no lugar dela, estaria falando invertido que nem o Yoda”, reagiu outra seguidora do perfil.

Para finalizar, uma seguidora brasileira afirmou: “A bichinha tá apavorada!”.

Assista ao vídeo:

jennie is so funny 😭 pic.twitter.com/PdzvaqL6nt — jennie loops (@jnkloops) November 22, 2023

Leia também: Blackpink Jisoo e Ahn Bo-hyun se separam após breve romance