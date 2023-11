Impacto: Shakira teria um novo namorado e ele é um famoso argentino

Depois de mais de um ano desde que foi anunciada a separação de Gerard Piqué e Shakira, a vida amorosa de ambos continua sendo foco da mídia, já que o dono da Kosmos não demorou para assumir seu novo amor, Clara Chía Martí, uma jovem catalã de 24 anos. Por outro lado, a colombiana tem sido mais reservada neste aspecto de sua vida e prefere se dedicar aos seus filhos e a sua carreira artística.

Shakira tem novo namorado: alegam que é um reconhecido compositor argentino

No entanto, recentemente foi revelado que, supostamente, Rafael Arcaute é o novo namorado da cantora colombiana, e seria quem a estaria ajudando a superar o rompimento amrgo do seu antigo namorado, Gerard Piqué.

"Vamos a pagar entre todos": os fãs de Shakira estão colocando as mãos à obra para "pagar a multa", assim ajudando-a.

Após o rompimento de Shakira e Gerard Piqué, começaram a surgir uma série de rumores em torno das novas e antigas namoradas dos famosos, especialmente do empresário espanhol, que poucas semanas após o anúncio da separação com a intérprete de “Acróstico”, começou a ostentar Clara Chía em público, o que gerou milhares de críticas para o casal espanhol.

Apesar disso, Shakira mantém-se firme na sua decisão de se focar em dar uma melhor vida aos seus filhos, bem como voltar aos palcos, tornando-se novamente uma das artistas latinas mais famosas ao redor do mundo. No entanto, muitos meios de comunicação têm vigiado os passos da cantora, no que diz respeito ao terreno sentimental.

Shakira de novo no olho do furacão midiático por sua situação sentimental

De acordo com informações do Chisme No Like, Rafael Arcaute seria o novo par da colombiana, que a ajudaria a superar todos os problemas causados ​​por Piqué em sua vida.

De acordo com o Chisme No Like, Rafael Arcaute é um compositor argentino que tem estado muito interessado em Shakira desde tempos antigos, e apesar de que eles não tiveram um encontro íntimo próximo, diz-se que a colombiana não é indiferente.