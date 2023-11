Filha de Paul Walker vende camisetas para comemorar os 10 anos da morte de seu pai

No próximo dia 30 de novembro completam 10 anos desde a morte de Paul Walker. O ator morreu num acidente de trânsito na área de Santa Clarita, Califórnia, Estados Unidos. A sua filha Meadow Walker tenta manter o legado do seu pai tomando conta de uma fundação que leva o nome dele.

Paul Walker era uma pessoa apaixonada pela natureza. Ele adorava o mar e se juntava às causas de preservação do meio ambiente.

E é exatamente isso que a Fundação Paul Walker, sob a responsabilidade de sua filha, Meadow, faz. Então, quando faltam 8 dias para o décimo aniversário da morte do ator, a afilhada de Vin Diesel aproveita suas redes e seguidores para vender produtos relacionados ao seu pai.

“Ajude-nos a fazer a diferença nesta #GivingSeason pré-encomendando seu produto de edição limitada. 100% das receitas alimentam a Fundação Paul Walker”, escreveu a modelo de 25 anos em sua conta do Instagram.

A mercadoria conta com uma imagem de Paul Walker interpretando Brian O’Conner em Velozes e Furiosos 2, um dos dois filmes em que Vin Diesel não aparece como coprotagonista.

Morte de Paul Walker

Paul Walker morreu junto ao seu amigo Roger Rodas, um empresário e piloto de corridas. Eles estavam participando de um evento beneficente para a organização Reach Out Worldwide em Santa Clarita, Califórnia.

Walker e Rodas estavam a bordo de um Porsche Carrera GT quando, de acordo com relatos, Rodas perdeu o controle do veículo, bateu contra uma poste de luz e uma árvore, e o carro pegou fogo. Ambos ocupantes do veículo ficaram presos e perderam a vida no impacto.