Ed Sheeran compartilha foto com esposa, encerrando rumores de crise conjugal

Ed Sheeran dissipou preocupações sobre seu casamento ao compartilhar uma foto ao lado de sua esposa, Cherry Seaborn, após meses de especulações sobre possíveis problemas conjugais.

O cantor, conhecido por suas músicas de sucesso, lançou seu sétimo álbum, "Autumn Variations", em setembro, incluindo letras que sugeriam uma relação conturbada. Fãs temiam o pior, mas uma nova foto sugere uma possível reconciliação.

Ed, de 32 anos, casado com Cherry, de 31, desde 2019, gerou preocupações com letras sugerindo problemas no relacionamento. Entretanto, a recente foto dos dois em uma mesa de jantar indica uma possível superação das dificuldades.

Mensagens mistas na foto

Embora a imagem não transmita romance evidente, Ed e Cherry mantêm distância. A legenda enigmática, "Virgin dump, more to come," deixou os fãs curiosos. Outras fotos mostram Ed sozinho em um trem e sorridente em uma praia, sugerindo diferentes facetas de sua vida.

Fãs celebraram a imagem, destacando a importância de Ed compartilhar sua vida pessoal. Os comentários expressaram votos positivos e alegria ao ver o casal junto novamente, como relembrou o The Mirror.