Clima entre Charles e Harry melhora após gesto de Archie e Lilibet

O rei Charles e seu filho, o príncipe Harry, continuam a saga de uma relação tensa, exacerbada pelo lançamento das polêmicas memórias do duque de Sussex no início do ano. As declarações contundentes de Harry na autobiografia aprofundaram a brecha entre os dois. No entanto, uma reviravolta recente parece ter amenizado a situação, graças a um gesto encantador dos netos do príncipe.

O Toque de Carinho de Archie e Lilibet

Harry, Meghan e filhos/ Reprodução

Archie, de 4 anos, e Lilibet Diana, com 2, filhos do casamento de Harry com Meghan Markle, enviaram um vídeo cantando parabéns ao avô, o rei Charles, em seu 75º aniversário. O gesto foi elogiado por trazer uma atmosfera mais serena à relação tumultuada entre pai e filho, conforme relatos do portal britânico Express.

“Acredita-se que a versão tocante da canção conhecida pelos netos tenha promovido um ‘avanço’ nas relações entre o rei Charles e seu filho, o príncipe Harry”, destacou o Express em um artigo. Vale ressaltar que o monarca teve poucos encontros com os netos desde que se mudaram para os Estados Unidos.

Desdobramentos da Mudança para a América

Em março de 2020, Harry e Meghan renunciaram aos deveres reais e, desde então, mudaram-se para a América do Norte, inicialmente para o Canadá e depois para a Califórnia. A mudança não foi isenta de desafios, com o príncipe lamentando a perda do apoio financeiro real e a falta de acolhimento por parte dos parentes.

No início deste ano, Harry lançou suas memórias, descrevendo a rainha Camilla como “vilã” e “perigosa” e revelando agressões do príncipe William. As revelações enfureceram não apenas o rei Charles, mas também outros membros da realeza.

Um Lampejo de Reconciliação

O gesto carinhoso dos netos parece ter proporcionado um breve momento de reconciliação entre o príncipe Harry e seu pai. A saga continua, enquanto o relacionamento da família real permanece sob os holofotes, com nuances de tensão e ternura.

Fonte: Metrópoles

