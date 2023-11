A$AP Rocky, o parceiro de Rihanna, irá a julgamento após ser acusado de atirar em seu amigo; será que ele vai para a prisão?

O rapper A$AP Rocky irá a julgamento após ser acusado de atirar em um amigo, assim ordenou um juiz do Tribunal Superior dos Estados Unidos após a Promotoria apresentar um vídeo onde supostamente “se prova a intenção do artista de infligir dano ao seu antigo companheiro Terell Ephron, conhecido como A$AP Relli”.

O fato teria ocorrido em 6 de novembro de 2021 nas proximidades de um hotel em Hollywood, onde A$AP Rocky teria atirado em Ephron durante uma confrontação com uma arma semi-automática, causando-lhe “ferimentos de menor importância”, de acordo com o AP News.

Parceiro de Rihanna

A$AP Rocky compareceu na terça-feira ao Tribunal e declarou-se inocente deste ato, mas o juiz decidiu que havia provas suficientes para ir a julgamento, especialmente pelo vídeo mencionado anteriormente que mostra o acontecimento.

"A totalidade do vídeo e dos depoimentos demonstram que há provas suficientes para que o acusado vá a julgamento", disse o juiz, emitindo a sentença na audiência preliminar desta terça-feira, após ver o vídeo e ouvir vários depoimentos.

Além disso, o subprocurador Paul Przelomiec disse ao juiz antes da sentença que “não é necessário mais nada além do depoimento do Sr. Ephron por si só”, acrescentando que o vídeo de vigilância que capturou partes do momento “corrobora exatamente o que o Sr. Ephron disse”.

Se o parceiro de Rihanna e pai dos seus filhos for declarado culpado, poderá enfrentar uma pena de oito anos de prisão, segundo informou o jornal americano Daily Mail.

O advogado do cantor, Joe Tacopina, assegurou que a decisão do juiz de ir a julgamento não os pegou de surpresa.

“Não estamos desapontados nem surpresos, esperávamos ir a julgamento, temos planejado o julgamento o tempo todo. Rocky será liberado quando tudo isso acabar, sem dúvida”, disse Tacopina, fora do tribunal, segundo o TMZ.