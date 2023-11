A Fazenda: Lucas Souza assume momentos difíceis após abandonar tudo no reality show

Após abandonar A Fazenda 15, mesmo sendo um dos favoritos para chegar na grande final do reality show, Lucas Souza resolveu se pronunciar e revelar o verdadeiro motivo para arrumar as malas. Segundo o ex-marido de Jojo Todynho, nada paga sua saúde mental.

No desabafo, o ex-oficial do exército afirmou que tem muita coisa para contar, mas que agora não é o momento, pois segue em recuperação após um período confinado: “Quero vir aqui conversar com vocês e contar algumas coisas”.

O ex-peão de A Fazenda 15 detalhou que ainda não está cem por cento: “Esse não é um momento que eu estou bem, mas sei que vou ficar melhor, vou me recuperar e a primeira coisa que vou fazer é falar com vocês”.

LEIA TAMBÉM: O homem marcou um encontro com uma mulher que conheceu no Tinder; na data, chegou o marido dela com sua filha

Depois, Lucas ainda fez um apelo aos fãs do Instagram: “Espero que vocês entendam que eu tomei essa decisão por conta da minha saúde mental, realmente, mas quero agradecer a essa multidão, esse exército, essa tropa que está aqui comigo prestando apoio”.

Lucas fala em mix de sensações

Após deixar o confinamento de A Fazenda, o ex-marido de Jojo Todynho também falou que estava digerindo tudo que aconteceu antes de deixar o reality show rural. Segundo ele, foram dois meses dentro do programa e muita coisa aconteceu desde então.

“Passando aqui para falar que está tudo bem, na medida do possível, é claro! Tô com um mix de emoções, acabei de sair. Ainda não tive a oportunidade de pegar meu celular, ver as informações, mas tive um feedback”.

O ex-peão também agradeceu ao carinho dos fãs: “Tem um exército de pessoas que estão aqui comigo me apoiando e apoiando minha decisão”, explicou Lucas Souza, que fora da casa terá que enfrentar toda polêmica em torno do fim do seu casamento com Jojo Todynho.

LEIA TAMBÉM: Paraíso Tropical: Globo não esconde de ninguém as razões para reprise inédita