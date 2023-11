A Fazenda: Adriane Galisteu enfrenta a fúria da web; há quem fale em cancelamento

A Fazenda 15: Adriane Galisteu segue botando fogo no feno dentro do reality rural (Reprodução/Record TV)

Adriane Galisteu está na mira dos fãs de A Fazenda 15. Desta vez, a apresentadora do reality show está sendo acusada de fraudar a última prova do fazendeiro, que colocou o ex-BBB Cezar Black no posto mais privilegiado do programa, além de deixá-lo fora da última e da próxima roça.

No X, antigo Twitter, anônimos comentam que a disputa, que ocorreu entre Shay, Black e Alícia X, foi forjada e que Galisteu tem o dedo nisso. Há quem tenha visto o ex-BBB levando um produto na mão na reta final da prova, algo que seria proibido, segundo as regras.

“Adriane Galisteu, você falou sim! Não tem essa de que não falou! Taí o vídeo! Você pediu para por na sacola e para passar na rede, a estratégia era deles! Cancelem que dá tempo! Respeitem-nos e não subestimem nossa inteligência. A Fazenda 15 Passando a mão na Prova do Fazendeiro”, escreveu uma fã do programa.

Um outro disse que a prova do fazendeiro foi “roubada” e um terceiro brincou com a situação e afirmou que Adriane Galisteu estava doida: “‘Colocam as ofertas na sacolinha e voltam pela cama de gato’. Isso aqui pra mim é uma regra. Se todo mundo descumpriu, então refaçam para que todos cumpram o que foi falado”.

Galisteu se defende do cancelamento

Nesta quinta-feira (23), quando Alicia X deixou o confinamento, a apresentadora de A Fazenda 15 se defendeu das acusações e chegou até a mostrar um vídeo, no melhor estilo VAR, para comprovar que não tinha nada de errado com a última prova do fazendeiro.

Ao vivo, Adriane rebateu as críticas feitas no X e mostrou que todos os participantes levaram, em algum momento da prova, objetos na mão. Segundo a famosa, ninguém tinha a obrigatoriedade de levar os objetos na bolsa.

Mesmo com seu depoimento e vídeo, Adriane Galisteu segue enfrentando a fúria dos fãs do reality show rural, que chega ao fim antes do fim do ano.

