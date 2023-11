Taylor Swift passará o Dia de Ação de Graças no Brasil

Nesta quinta-feira, 23 de novembro, celebra-se uma das festividades mais famosas dos Estados Unidos: o Dia de Ação de Graças. Taylor Swift tinha toda a intenção de estar junto a Travis Kelce, o seu novo namorado, e às famílias de ambos. Mas a trágica morte de uma fã, num dos seus concertos no Brasil, provocou mudanças radicais nos planos.

Tudo estava planejado para que este fosse o primeiro Dia de Ação de Graças junto a Travis e a família de seu mais recente parceiro. No entanto, as coisas mudaram, pois os compromissos da turnê praticamente a obrigaram a estar no Brasil.

De acordo com uma matéria do Page Six, Taylor Swift tem seu jato privado à disposição no Brasil. Ela poderia dar a ordem e viajar para os Estados Unidos. Mas ela só poderia ficar por alguns dias e, em seguida, teria que voltar para seus shows em São Paulo.

Além disso, o círculo próximo da cantora conta que o humor de Taylor está muito abalado pela morte de Ana Clara Benavides, swiftie de 23 anos que perdeu a vida no Rio de Janeiro.

“Ela está devastada com a morte de uma fã. O clima é extremo. É um desastre que ela não esperava. Foi uma experiência traumática. Foi demais para ela”, disseram as fontes da mídia citada.