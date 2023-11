Roupa icônica de Chandler Bing à venda por US$ 8,4 mil

Quer reviver um momento clássico de "Friends"? A jaqueta de lã escura e calça jeans usadas por Matthew Perry como Chandler Bing estão à venda por US$ 8.400 no eBay, diz o New York Post.

O conjunto, usado no episódio "The One With the Candy Hearts" da 1ª temporada, é uma oportunidade única para os fãs possuírem um pedaço da cultura pop. A jaqueta é descrita como uma peça feita sob medida, com um esboço emoldurado acompanhando a roupa.

Iconic Chandler Bing outfit worn by Matthew Perry on sale for $8.4K https://t.co/EfTib2uYnj pic.twitter.com/cMtmnc6Ppg — New York Post (@nypost) November 19, 2023

O vendedor destaca que a jaqueta não possui etiquetas ou tamanho, sendo uma criação original do figurinista da série. Apesar de ter sido usado em 1994, o conjunto e o desenhado estão em excelente estado de conservação.

A venda ocorre pouco após a trágica morte de Matthew Perry, aos 54 anos. O ator, conhecido por seu papel icônico como Chandler, deixou uma marca rigorosa na cultura televisiva. Sua morte, ainda sob investigação, comoveu fãs e colegas do elenco.

Os membros do elenco de "Friends", Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer e Lisa Kudrow, compartilharam homenagens emocionantes para Perry. Destacaram a conexão como uma família, indo além de colegas de elenco.