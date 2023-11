Remake de Elas por Elas: filha de Deborah Secco na novela entra em furada amorosa

Quem nunca se apaixonou pela “pessoa errada”? No remake de Elas por Elas, Yeda (Castorine) vai deixar o namoro com Aramis (Diego Cruz) para tentar se envolver com o maior mulherengo da novela da Globo.

Mesmo sabendo que o personagem é perdidamente apaixonado por ela, a jovem decide colocar um ponto final e focar em um possível romance com um homem casado: estamos falando de Edu (Luís Navarro).

Na adaptação da novela de 1982, a filha de Lara (Deborah Secco) não consegue mais esconder que é apaixonada pelo marido de Érica (Monique Alfradique), mas o que ela não sabe é que ele é um verdadeiro mulherengo e nada fiel aos relacionamentos amorosos.

Remake de Elas por Elas: Personagem de Deborah Secco fica viúva (Estevam Avellar/Globo)

Mas, como Yeda está cansada de se envolver com Amaris, que sofre ao perceber que ela não consegue demonstrar nenhum sentimento de carinho, exceto amizade, ela decide partir para conquistar o cafajeste.

Em cenas futuras de Elas por Elas, a personagem de Castorine começa a se aproximar de Edu e decide se deslocar até o hospital onde o marido de Érica está. Sua estratégia é fazer com que ele perceba que tem todo o seu apoio, mas o que ela não sabe é que a irmã de de Renée (Maria Clara Spinelli) foi atropelada após ver o marido com outra mulher.

Yeda pode escapar das traições de Edu

Nos próximos capítulos do remake de Elas por Elas, a personagem pode escapar da furada que pretende se meter, já que Tony (Richard Abelha) toma conhecimento da paixão dela por Edu e cria um plano para ajudá-la.

Em cenas futuras da novela da Globo, o personagem faz de tudo para livrar a amiga dessa enrascada amorosa, mesmo ela não dando ouvidos para ele.

Enquanto Yeda segue convicta de que Edu é o homem perfeito para namorar e casar, o amigo busca uma maneira eficaz para que ela desista da conquista e volte com o ex-namorado.

