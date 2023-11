Qual foi a reação de Brad Pitt às polêmicas declarações de seu filho Pax?

O que parecia ser um dos casais mais amorosos e sólidos de Hollywood, terminou em um escandaloso divórcio do qual, anos depois de ter sido efetuado, Angelina Jolie e Brad Pitt continuam ocupando as manchetes dos diferentes meios de comunicação que expuseram a outra face de seu casamento e os tormentos que ambos enfrentaram.

Há meses, se falou sobre a discussão de um vinhedo francês do qual Jolie teria vendido suas ações para se desfazer do negócio de álcool que ela mesma havia apontado que destruiu sua família, o que provocou a fúria do ator, que teria tachado isso como um gesto de vingança por parte de sua ex-esposa.

Angelina Jolie e seus filhos Getty Images: Jesse Grant (Jesse Grant/Getty Images: Jesse Grant)

Desde então, os momentos mais sombrios da família Jolie-Pitt vieram à tona, mas o ápice foi alcançado quando, no último dia 21 de novembro, o Daily Mail, publicou uma postagem que fazia parte dos stories do Instagram de Pax, onde ele revelou o inferno que seus irmãos e ele viveram enquanto viviam com o ator de ‘Babel’.

O que Pax Jolie-Pitt disse sobre Brad Pitt?

O Daily Mail publicou ontem uma suposta felicitação do Dia dos Pais que Pax Jolie-Pitt teria feito a Brad Pitt, quando tinha 16 anos, onde revelou o ‘inferno’ que viveram juntos ao famoso ator.

“Feliz Dia dos Pais a esse idiota de nível mundial! Você tem demonstrado, dia após dia, ser uma pessoa terrível e desprezível. Você não tem qualquer consideração ou empatia em relação aos seus 4 filhos menores que tremem de medo quando estão em sua presença. Você nunca entenderá o dano que fez à minha família porque é incapaz de fazer isso. Você tem tornado a vida dos meus entes queridos um inferno constante”. Escreveu o jovem em 2020.

Qual foi a reação de Brad Pitt às declarações de seu filho Pax?

Após estas declarações virais, os meios de comunicação já esperavam a resposta de Brad Pitt para as fortes críticas que seu filho lhe dirigiu, tanto que The Sun havia revelado o que o ator disse depois de saber desta dolorosa mensagem.

“Brad tem um grande respeito por todos os seus filhos e é deprimente ver como isso é esquecido. É frustrante ver Brad pintado como algum tipo de ‘má pessoa’ quando está longe da verdade. Ele opta por manter um digno silêncio e isso diz tudo”, supostamente, disse uma fonte próxima ao ator.

Brad Pitt (Monica Schipper/Getty Images FOR PARAMOUNT PICTURES) (Monica Schipper/Getty Images FOR PARAMOUNT PICTU)

No entanto, o famoso meio de comunicação, Page Six, negou que essa declaração fosse verdadeira, mas que o ator havia optado por não reagir pela proteção de seus filhos, de modo que toda a questão midiática em torno de seu divórcio não os afetasse diretamente.

“É simplesmente muito triste que as pessoas continuem tentando envolver as crianças nas coisas. Foram sete longos anos e é lamentável que as pessoas continuem a levantar questões desnecessárias de um passado tão distante... e não levem em consideração o impacto que isso tem na família inteira”, comentou outra fonte próxima ao ator para o Page Six.