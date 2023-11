Príncipes recordam difícil caminhada: "decisão coletiva"

A mais recente temporada de "The Crown" trouxe à tona o emocionante episódio em que os Príncipes William e Harry caminharam atrás do caixão de sua mãe, a Princesa Diana. A cena comovente, encerrando a Parte 1, reacendeu as lembranças de um dos momentos mais difíceis para a família real.

O episódio, intitulado "Aftermath", retrata os jovens Príncipes questionando a comoção em torno da procissão fúnebre. Na realidade, aos 15 e 12 anos, William e Harry enfrentaram a difícil decisão de caminhar ao lado de seu avô, pai e tio, seguidos por representantes de instituições de caridade apoiadas pela Princesa Diana.

Em uma entrevista, à People, de 2017, os irmãos confirmaram que foi uma "decisão coletiva" participar da caminhada. William explicou que, embora não tenha sido fácil, era algo que a família decidiu fazer. Charles Spencer, tio dos príncipes, expressou preocupação com a participação de Harry, mas a família optou por seguir adiante.

Reflexões e recordações

Em suas memórias de 2023, o Príncipe Harry revelou que a decisão de caminhar foi contestada por alguns adultos, mas a ideia de William caminhar sozinho foi rejeitada. O episódio foi descrito como uma "caminhada longa e solitária" por William, enquanto Harry admitiu sentir-se "anestesiado".

Mais recentemente, os príncipes se encontraram em uma situação semelhante ao caminharem atrás do caixão de sua avó, a Rainha Elizabeth II. William comparou a experiência ao ritual após a morte de sua mãe, ressaltando a dificuldade da ocasião. Durante um encontro com o público em Sandringham, ele compartilhou a complexidade de lidar com tais momentos difíceis para a família real.

A comovente caminhada dos Príncipes William e Harry continua a ser uma lembrança duradoura de sua juventude marcada pela tragédia. A decisão de participar, embora difícil, destaca a complexidade entre o dever real e os laços familiares.