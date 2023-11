Príncipe Harry e Rei Charles: ligação planejada essa semana para atravessar obstáculos

O príncipe Harry está determinado a buscar uma reconciliação familiar, mas os desafios são evidentes. Uma nova ligação com o rei Charles III foi confirmada, especialmente com o príncipe William desempenhando um papel crucial, diz o Mirror.

Após anos de distanciamento e conflitos públicos, o príncipe Harry busca uma reaproximação com sua família. Uma ligação recente com o rei Charles foi marcada, mas fontes sugerem que as coisas não estão indo tão bem quanto o esperado.

Details of Prince Harry and Meghan Markle’s private phone call with King Charles this week have been revealed. https://t.co/QBAP0l3zId — news.com.au (@newscomauHQ) November 15, 2023

O Príncipe William, próximo na linha de sucessão ao trono, parece ser um bloqueio significativo para a reconciliação. Com a perspectiva de assumir os deveres de Charles, William pode influenciar o status de Harry na família.

Fontes indicam que o relacionamento entre Harry e William pode ser além do reparo. A disposição entre os irmãos pode afetar significativamente os esforços de reconciliação com o rei. A fonte sugere que gestos ousados, como uma declaração pública de desculpas, podem ser necessários para qualquer progresso real.

Enquanto Harry lida com as complexidades familiares, Meghan Markle continua a se destacar em Hollywood. Ela participou do evento Power of Women da revista Variety, destacando os projetos em andamento para a Archewell Productions.