Paraíso Tropical: Globo surpreende e adianta estreia; veja quando começa!

Paraíso Tropical será a próxima novela reprisada nas tardes da TV Globo. Mas, está é uma das perguntas que mais surgem na web: quando a novela de 2007 entra no Vale a Pena Ver de Novo, substituindo Mulheres Apaixonadas?

A resposta é que a Globo decidiu antecipar a estreia da novela de Gilberto Braga e começar a reprise a partir desta segunda-feira (27). Desta forma, a trama que se passa no Rio de Janeiro vai dividir espaço com Mulheres Apaixonadas, que deve ter seu último capítulo indo ao ar no dia 1 de dezembro, se nada mudar.

A proposta da Globo é fazer uma transição tranquila e que não derrube a audiência durante a tarde, embalando ainda mais a estreia da novela, que será exibida pela primeira vez no Vale a Pena Ver de Novo.

Paraíso Tropical: o casal Olavo (Wagner Moura) e Bebel (Camila Pitanga) dominaram a novela (Márcio de Souza/Globo)

Com isso, o horário será dividido entre as duas produções por cinco dias, mas a partir de 4 de dezembro, Paraíso Tropical segue sozinha e tem a responsabilidade de manter ou aumentar a audiência antes do fim do ano, quando a Globo perde parte do público por causa das festas e do verão.

Relembre a novela de Gilberto Braga

Paraíso Tropical vai ser reprisada pela primeira vez no Vale a Pena Ver de Novo. Escrita também por Ricardo Linhares, a novela foi exibida originalmente em 2007 e está ambientada no famoso bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Paraíso Tropical: Casal Antenor (Tony Ramos) e Ana Luísa (Renée de Vielmond) ganhou o carinho e a atenção do público (Renato Rocha Miranda/Globo)

Os protagonistas da trama são Paula (Alessandra Negrini) e Daniel (Fábio Assunção), que vivem uma conturbada história de amor. Vale lembrar que a atriz também interpreta Taís, irmã gêmea da protagonista.

Além deles, Paraíso Tropical traz o ambicioso e mau-caráter Olavo (Wagner Moura), a divertida Bebel (Camila Pitanga), a decadente Marion (Vera Holtz) e o poderoso Antenor (Tony Ramos), entre outros personagens icônicos e atores e atrizes famosos.

