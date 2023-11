‘O que aconteceu a eles?’; filhos de Britney Spears reaparecem e surpreendem com a sua transformação

Britney Spears não tem passado por momentos fáceis na sua vida pessoal, pois há meses seus filhos Sean e Jayden decidiram se afastar dela e já faz mais de um ano que ela não os vê. Os jovens não concordaram com o comportamento e ações de sua mãe, e de fato a criticaram publicamente e pediram que ela mude muitas de suas ações.

Em julho deste ano, soube-se que Kevin Federline, que tem a custódia dos jovens, levaria seus filhos para o Havaí, com sua esposa, Victoria, afastando-os da cantora e, de fato, não se despediram dela.

Os filhos de Britney Spears reaparecem no Havaí

Desde que se mudaram para o Havaí, os filhos de Britney Spears não haviam aparecido em público até esta semana, quando foram fotografados nas praias.

O site Page Six compartilhou algumas fotos de Sean e Jayden surfando nas praias do Havaí e surpreenderam com seus novos visuais.

Jayden foi capturado de biquíni e sem camisa, exibindo cabelo longo, até os ombros, surpreendendo a todos com a aparência diferente.

Sean tinha o cabelo curto e para trás, ele tinha uma prancha de surf e também usava um traje de banho havaiano, e destacaram o quanto ele estava bonito.

"Uau, como eles parecem diferentes!", "Os filhos de Britney até mudaram o visual lá", "Eu não os reconhecia, eles parecem muito diferentes", "Sean e Jayden já estão grandes, eles são irreconhecíveis", "OMG como os filhos de Britney parecem diferentes!", "Eles precisam de uma mãe", e "Parece que o pai mudou eles, eles não se parecem", foram algumas das reações nas redes.

Muito pouco se sabe sobre a nova vida dos filhos da cantora no Havaí com o pai, mas parece que eles ainda não querem retomar a comunicação com Britney e estão tentando ter uma vida o mais privada possível.