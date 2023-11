Lollapalooza 2024 confirma line-up por dia e libera ingressos diários para o evento

Acabou a espera! Os fãs já podem se programar para acompanhar de perto os shows de seus artistas preferidos no Lollapalooza 2024. Na última terça-feira, dia 21 de novembro, por meio de suas redes sociais, o festival anunciou a grade de shows para cada dia do evento.

Com data marcada para os dias 22, 23 e 24 de março de 2024, o tradicional festival que acontece anualmente no Autódromo de Interlagos promete movimentar a cena musical da cidade de São Paulo.

Para este ano, artistas internacionais seguem entre os nomes de maior impacto anunciados pelo festival, mas grandes nomes da música brasileira também se fazem presentes.

Confira o line-up por dia de evento.

Sexta feira, 22 de março:

Blink-182; Arcade Fire; The Offspring; Diplo; Jungle; The Blaze; Dom Dolla; Marcelo D2; Jaden; Fletcher; Kittin; Mk; Luísa Sonza; Baianasystem; Lourena; Ratier; Mary Mesk; Classmatic; Maneva; Rancore; Milla Journée; Ella Whatt; Dexter 8º Anjo; Nouvella; From House to Disco.

Sábado, 23 de março:

Paramore; Limp Bizkit, Titãs Encontro; Hozier; Thirty Seconds to Mars; Above & Beyond; Rina Sawayama; King Gizzard & The Lizard Wizard; BK; Timmy Trumpet; Pierce the Veil; Kevin O Chris; Loud Luxury; Manu Gavassi; Groove Delight; MC Luanna; Tulipa Ruiz; Gabe; Jessica Brankka; Riascode; Supla; Day Limns; Giu; Marina Dias; Xamã; Sarah Stenzel B2B Curol; Stop Play Moon.

Domingo, 24 de março:

Sza; Sam Smith; Gilberto Gil; Phoenix; Meduza; Dove Cameron; Omar Apollo; The Driver Era; Zhu; Dayglow; Dombresky; J. Worra; Nothing But Thieves; Céu; Hungria; MC Soffia; Livinho + MC Davi/ TZ da Coronel + Oruam; Vulgo FK + Dricka; Rael; Benziê; YMA; Braza; DJ Suburbia.

Ingressos para um único dia começam a ser vendidos

Seguindo o anúncio das atrações, o festival também iniciou a venda do Lolla Day. Os ingressos, que garantem a entrada para um único dia do festival, podem ser adquiridos pelo site da Ticketmaster ou na bilheteria do Tokio Marine Hall.

Os valores do Lolla Day vão de R$500 (referente a meia entrada do 1º lote) a R$2250 (Lolla Lounge Day by Vivo). Já os pacotes para os três dias de festival começam em R$1300 (referente a meia entrada do 3º lote) a R$5450 (3º lote do Lolla Lounge Pass by Vivo).

