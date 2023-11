Kim Kardashian leva filhas para o 'show natalino lendário' de Mariah Carey

A fundadora da SKIMS, Kim Kardashian, realizou um desejo natalino especial na última sexta-feira ao levar suas filhas para o show "Merry Christmas One And All!" de Mariah Carey no Hollywood Bowl.

Kim compartilhou vídeos encantadores em sua história no Instagram, capturando a performance épica de Mariah Carey. Na legenda, ela exaltou: "Lendária!!! @mariahcarey".

Os registros incluíram um vídeo onde a filha mais nova, Chicago West, de 5 anos, parecia dormir nos braços da mãe durante o show. Ao fundo, North West, de 10 anos, e uma amiga se divertiam ao som da música festiva "Sleigh Ride".

Kim destacou momentos especiais, como a filha de Mariah Carey, Monroe, de 12 anos, tocando guitarra no palco. Em outro vídeo, mãe e filha encantaram a plateia com um dueto da música natalina "Jesus Born on This Day" de 1994.

Kim-Kardashian-stories

Stories / Instagram

Momento familiar ao som de Carey

Em um instante adorável, Kim cantou junto com sua filha Chicago a música "Dreamlover" de 1993, enquanto a pequena estava acordada nos braços da mãe.

Carey, que lançou sua turnê festiva na quarta-feira, percorrerá os EUA e o Canadá, encerrando com um show no Madison Square Garden, em Nova York, em 17 de dezembro.

Recentemente, Carey anunciou o lançamento de sua própria Barbie, vendida por $75, usando um deslumbrante vestido vermelho brilhante em homenagem à estrela lendária, segundo relembrou a People. Carey expressou sua emoção, dizendo: "Se eu pudesse voltar e contar à minha eu criança que um dia teria uma Barbie feita à minha semelhança, eu surtaria!".