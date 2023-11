Kate Middleton reverencia rei Charles após supostamente ignorar a rainha Camilla

Kate Middleton fez bom uso de sua etiqueta real e anos de treinamento quando fez uma reverência digna dos livros dos recordes na terça-feira.

Usando um deslumbrante chapéu vermelho de Jane Taylor e uma capa de lã combinando de Catherine Walker & Co., a princesa de Gales acompanhou seu marido, o príncipe William para cumprimentar o presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol, 62, e sua esposa, a primeira-dama Kim Keon Hee, 51, para sua visita oficial de estado ao Reino Unido.

Após as apresentações, os casais chegaram ao Horse Guards Parade, em Londres, para encontrar o rei Charles, 75, e a rainha Camilla, 76, para o cerimonial de boas-vindas.

Enquanto a princesa Kate subia as escadas atrás do príncipe William, que baixou a cabeça para cumprimentar seu pai e Camilla, ela parou no topo e fez uma reverência perfeita ao rei e à rainha, a poucos centímetros do desastre certo.

Sem perder o ritmo ou cair de uma escada, ela deu um largo sorriso para as câmeras antes de tomar seu lugar ao lado do Príncipe William.

Mais tarde naquela noite, o casal desfilou em uma carruagem puxada por cavalos por uma rua ladeada por bandeiras britânicas e coreanas até o Palácio de Buckingham.

Lá, a realeza vestiu seus trajes elegantes, coroas e tiaras para o banquete oficial.

O rei Charles e a rainha Camilla se juntaram a 170 convidados, incluindo o príncipe William e a princesa Kate de Gales, a princesa Anne, o duque e a duquesa de Gloucester, e Sophie, duquesa de Edimburgo.

Em uma entrevista no “Dan Wootton Tonight “, o biógrafo real Tom Bower afirmou que a Princesa de Gales estava “zangada” com a recém-coroada rainha devido à lista de convidados para a coroação porque ela só conseguiu convidar quatro membros de sua família enquanto Camilla contou com a presença de 20 pessoas.

“Camilla trouxe 20 ‘Parker Bowles’ para a coroação e havia quatro ‘Middletons’”, disse Bower ao confirmar que os dois irmãos de Kate não foram autorizados a trazer seus parceiros.

“Se você olhar as imagens da coroação, enquanto o rei e a rainha deixam os tronos e se dirigem para a saída da Abadia de Westminster, você verá que todos se curvam e fazem reverências ao rei e ninguém move um membro, um músculo quando Camilla passa. “, continuou Bower. “E isso é porque eles estavam com raiva de Camilla.”

Recusar-se a fazer uma reverência também aparentemente colocou a Duquesa de Sussex em maus lençóis.

De acordo com o biógrafo real Andrew Morton, 70, o príncipe Harry, 38, e Meghan Markle, 42, não retornarão ao Reino Unido porque ela não quer fazer uma reverência a Middleton quando o príncipe William se tornar rei.

No " Sunday Morning With Trevor Phillips " da Sky News, o biógrafo foi questionado sobre a possibilidade de o duque e a duquesa de Sussex voltarem à Grã-Bretanha após atravessarem o lago em 2020.

“O quê, e Meghan Markle fazendo uma reverência para Kate Middleton?” – alfinetou Morton. “Eu não acho.”

