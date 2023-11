Jojo Todynho está furiosa após cancelamento: ‘sustento as minhas gracinhas’

“Eu sustento as minhas gracinhas”, disse Jojo Todynho após ameaças de cancelamento após as declarações polêmicas envolvendo o fim do seu casamento com Lucas Souza, que abandonou o reality show A Fazenda 15 nesta quarta-feira (22).

Em uma sequência de vídeos curtos, a vencedora de A Fazenda 12 mandou a real para todos que seguem jogando hate em suas publicações: “Vocês não cancelam ninguém. Me veem e não falam nada, porque eu sustento as minhas ‘gracinhas’. Se tem uma coisa que eu tenho, é vergonha na cara”, comentou a famosa, que estava furiosa.

Indignada com a proporção que as revelações sobre Lucas Souza tomaram, Jojo disse não ter medo do anonimato: “Que fama? Isso é um mundo de fantasia. O ‘povo’ veste a capa de ‘dublê de rico’ e acha que é melhor do que os outros. Ninguém é melhor do que ninguém não”, disse ela.

Jojo Todynho revela os principais motivos para se divorciar de Lucas Souza (Reprodução/Instagram)

A funkeira ainda destacou aos seus milhares de seguidores que não tem medo do futuro, mesmo que tenha que voltar a trabalhar como camelô: “Acordem para a vida, vivam a realidade, todo mundo tem problema. Se um dia eu tiver que voltar a ser ‘camelô’, vender picolé no trem ou trabalhar como cuidadora de idosos, eu vou de cabeça erguida. Porque, ‘no deserto’, só Deus estava comigo”.

Ex de Jojo Todynho abandona reality

A Fazenda 15: Cezar Black e Lucas Souza viram rivais, mas ex-BBB é alvo de críticas na web (Reprodução/Record TV)

Lucas Souza deixou o confinamento de A Fazenda 15, mesmo sendo um dos preferidos do público para chegar na final do reality show rural. Esta foi a segunda desistência da atual temporada do programa, que já enfrentou uma grande polêmica com a saída da jornalista Rachel Sheherazade, depois de um embate com Jenny Miranda.

Enfrentando diversas polêmicas envolvendo o fim do seu casamento fora do reality, o ex-marido de Jojo Todynho deixou a sede nesta quarta-feira (22) após uma série de conflitos, sendo o último com o ex-BBB Cezar Black.

