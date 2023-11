Gwyneth Paltrow celebra semana mágica com aniversário e aniversário de casamento

A renomada atriz e fundadora da Goop, Gwyneth Paltrow compartilha a lógica com a People por trás de escolher a última semana de setembro para celebrar não apenas seu aniversário, mas também seu aniversário de casamento.

Ao se preparar para se casar com o escritor e produtor de TV Brad Falchuk em 2018, Paltrow revela que tinha a intenção de unir os dois eventos. "Isso cria uma semana mágica", diz ela. A atriz destaca o significado especial dessa escolha, tornando a celebração não apenas de seu aniversário, mas também uma comemoração do amor e da família.

Paltrow, que recentemente lançou a good.clean.goop, uma nova linha de cuidados com a pele, corpo e produtos de bem-estar disponíveis na Target e Amazon por $40 ou menos, destaca que este ano é ainda mais especial devido ao 15º aniversário da Goop. Ela expressa incredulidade com a trajetória de sua empresa.

Simplicidade no 51º aniversário

Após uma extravagante celebração de seu 50º ano, Paltrow optou pela simplicidade no 51º aniversário. Planejou um pequeno jantar com sua melhor amiga desde a infância, Mary, e alguns outros amigos. Quanto ao aniversário de casamento, ela e Falchuk desfrutaram de um tempo de qualidade juntos.

Paltrow presenteou seus seguidores no Instagram com fotos do casal, sugerindo uma celebração no deserto. A legenda, "❤️5❤️", reflete o amor e a alegria do casal no quinto aniversário de casamento.