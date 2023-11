Fuzuê: 4 punições que deixam Preciosa arrasada após o roubo das jóias de Luna

Preciosa (Marina Ruy Barbosa) paga muito caro por suas maldades em Fuzuê, principalmente aquelas que envolvem o roubo das jóias criadas pela protagonista da novela. Desta vez, a herdeira do tesouro misterioso não consegue se safar e chega a parar na justiça. Confira abaixo as quatro punições que podem fazer a megera parar com suas maldades!

Condenada por roubo

Fuzuê: Preciosa (Maria Ruy Barbosa) surta depois de encontrar o tesouro e é internada (Divulgação/Globo)

O primeiro problema da vilã da novela da Globo começa quando Luna (Giovana Cordeiro) abre um processo contra ela por causa do roubo dos desenhos das joias que foram criadas pela protagonista da trama.

Diante da juíza, as irmãs precisam mostrar que sabem criar as tais peças, mas Preciosa se dá muito mal, já que ela é pega no flagra. Sua condenação será pagar uma grande multa pelo furto dos desenhos.

Mais um castigo inesperado

Fuzuê: Preciosa, personagem de Marina Ruy Barbosa, passa por dias turbulentos (Fábio Rocha/Globo)

Com a sentença em mãos, a advogada da personagem vivida por Marina Ruy Barbosa na novela das 19 horas avisa que não é só isso. Mesmo sendo considerada uma pena leve, Preciosa precisa prestar serviços à comunidade.

A ruiva fica pasma com a ideia de fazer trabalho comunitário na ONG (Organização não Governamental) no bairro de Fátima, onde Luna mora: “É onde a miçanguinha dos infernos trabalha. Isso é o que, afinal, um tipo de castigo? Penitência? Vingança?”, questiona Preciosa.

A cereja do bolo

Fuzuê: Preciosa conver com alguns executivos em cena da novela da Globo (Fábio Rocha/Globo)

Mas, além de todas as punições judiciais, que deixam a vilã de Fuzuê sem um pingo de juízo, ela também tem que lidar com a obrigação de dar todo reconhecimento das joias para a protagonista da novela, além de uma porcentagem nos lucros das vendas da coleção.

Exame de DNA

Fuzuê: Maria Navalha (Olivia Araujo) pede ajuda para provar que Luna (Giovana Cordeiro) é irmã de vilã (Fábio Rocha/Globo)

Outro ponto que não podemos esquecer é o exame de paternidade que Preciosa e Luna vão enfrentar na novela. Sabemos que a vilã dará o golpe mais uma vez, mas ela fica em pânico antes disso.

Em Fuzuê, Preciosa fica chocada ao saber que do contragolpe, que é acompanhado de um pedido de exame de DNA para provar que elas são irmãs. A esposa de Heitor (Felipe Simas) não aceita passar por tudo isso, mas Pascoal (Juliano Cazarré) entra em cena e traz o velho plano de falsificar as provas e o exame de paternidade. Segundo o capanga, nada pode dar errado!

