Esposa de Jason Kelce, Kylie, evita holofotes de Taylor Swift: 'não é meu estilo'

A esposa de Jason Kelce, Kylie, optou por não estar no camarote para o jogo "Monday Night Football" entre os Eagles, time de seu marido, e os Chiefs, do cunhado Travis Kelce, evitando os holofotes de Taylor Swift.

Kylie Kelce compartilhou seus planos de assistir ao jogo no Arrowhead Stadium diretamente das arquibancadas, afirmando: "Eu serei uma torcedora nas arquibancadas. Adoro ficar lá, torcendo com os fãs, mesmo que seja no estádio do time adversário."

Em uma entrevista durante um evento beneficente de hóquei em campo para crianças em Kansas City, Kylie expressou que não é do seu gosto estar sob os holofotes, preferindo atuar nos bastidores. No entanto, ela está disposta a aproveitar as oportunidades para retribuir à comunidade que tem sido generosa com a família Kelce.

Relação de Travis Kelce e Taylor Swift

Desde que Travis Kelce começou a namorar Taylor Swift, a atenção em torno da família Kelce aumentou consideravelmente. Swift tornou-se presença constante nos camarotes dos jogos dos Chiefs, criando um cenário midiático em torno dos Kelce.

Kylie compartilhou suas esperanças para o jogo e expressou gratidão pela hospitalidade de Kansas City: "Espero que tenhamos pessoas suficientes no estádio para dizer 'Go Birds' e conseguir a primeira vitória do meu marido contra os Chiefs. Ele está há 13 anos nessa jornada, acho que está na hora."

Enquanto Travis Kelce lida com a atenção constante da mídia, sua mãe, Donna, afirmou que ele lida bem com os holofotes, mencionando que ele gosta da atenção. O relacionamento de Travis com Taylor Swift trouxe um novo nível de fama para a família Kelce, segundo levantou o New York Post.