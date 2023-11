Empresa de Ana Hickmann e Alexandre Correa tem sete carros bloqueados por dívida milionária

A empresa Ana Hickmann Serviços Ltda, que pertence à modelo e apresentadora Ana Hickmann e ao marido dela, Alexandre Correa, teve sete carros bloqueados para garantir o pagamento de uma dívida milionária. Os valores são recorrentes de empréstimos não quitados, cujos montantes já chegam a R$ 2,4 milhões, segundo informações divulgadas pelo site “UOL”. O casal está afastado desde o último dia 11, quando ela denunciou o companheiro por violência doméstica.

A decisão sobre o bloqueio dos veículos foi divulgada na quarta-feira (22). Conforme a reportagem, a medida visa garantir que os bens sejam usados para quitar os empréstimos. Os responsáveis pela empresa ainda deverão ser citados para quitar a dívida e, caso isso não ocorra, os veículos poderão ser penhorados.

Dias antes de ser acusado e violência doméstica, Alexandre Correa conversou com o jornal “Folha de S.Paulo” e falou sobre uma crise financeira enfrentada pelo casal.

“Vida de empresário aqui no Brasil é dura. Temos vários negócios e graças a Deus alguns prosperam bem, mas outros nem tanto. Tínhamos uma relação saudável com o banco, mas, infelizmente, eles endureceram numa negociação onde nós achamos a postura deles predatória e gananciosa”, afirmou Correa.

A dívida em questão é com o Banco do Brasil, mas a empresa do casal também têm débitos a serem pagos com o Banco Safra e com o Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi). Somados, os valores passariam dos R$ 4 milhões.

Ainda na entrevista, Correa disse que muitas notícias sobre as dívidas são “falsas e enganosas” e tentou poupar a esposa de responsabilidade sobre elas. ”Não queremos manchar o nome da Ana Hickmann, uma mulher que só trabalha e produz, que promove o empoderamento feminino”, disse o empresário.

A empresa e o casal ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o bloqueio dos carros.

Ana Hickmann denunciou o marido por violência doméstica e caso é apurado pela polícia (Reprodução/YouTube)

Denúncia de agressão

Ana registrou um boletim de ocorrência denunciando o marido no último dia 11. Ela esteve em uma delegacia em Itu, no interior de São Paulo, onde disse que o companheiro a pressionou contra uma parede e a ameaçou com cabeçadas. Após a repercussão do caso, ele se pronunciou e confirmou o desentendimento. Porém, ressaltou que os dois estão casados há 25 anos e que essa foi uma “situação isolada”.

De acordo com o boletim de ocorrência, Ana acionou a Polícia Militar por telefone, por volta das 15h30 de sábado. Na ocasião, ela disse que estava na cozinha da casa da família, com o filho e mais duas funcionárias. A apresentadora contou que conversava com o garoto, quando o marido não gostou do assunto e começou a repreendê-la, aumentando o tom de voz. Nesse momento, o menino se assustou e saiu do cômodo.

Assim, Ana começou a discutir com Alexandre, que teria se exaltado, a segurado e a pressionado contra a parede. O homem também teria ameaçado agredi-la com uma cabeçada. Foi quando ela disse que conseguiu se afastar do marido e pegou o celular. Nesse momento, o homem teria fechado a porta, pressionando o braço esquerdo dela.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, a apresentadora relatou que conseguiu trancar Alexandre no lado externo da casa e chamar a polícia. Porém, quando a PM chegou, o marido não estava mais no local. Uma das funcionárias do casal aparece no registro como testemunha dos fatos.

Depois da confusão, Ana procurou atendimento médico por conta própria. Ela foi atendida na Santa Casa de Itu, onde passou por exames e teve que imobilizar o braço. Ela sofreu uma contusão no cotovelo esquerdo. Após ser liberada pelo médico, seguiu até a delegacia, onde registrou a denúncia.

O documento revela, ainda, que a apresentadora foi orientada pela polícia a solicitar uma medida protetiva contra o marido, mas ela optou por não fazê-la.

Correa deverá será intimado a depor nos próximos dias. A delegada Márcia Pereira da Cruz, da Delegacia de Itu, disse que a apresentadora foi orientada a fazer o exame de corpo de delito e que o laudo deve sair em até 20 dias.

O que disseram os envolvidos?

A assessoria de imprensa de Ana divulgou um comunicado a respeito do caso. “Após um desentendimento entre Alexandre Correa e Ana Hickmann no último sábado (11), a Polícia Militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos. Por meio de sua assessoria de imprensa, Ana Hickmann agradece o carinho e a solidariedade dos fãs e informa que está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física”, diz o texto.

Na quarta-feira (15), ela apareceu abatida nas redes sociais, destacando que vai lutar “pela vida, pelo filho e pelos seus negócios”.

Logo após a repercussão do caso, Alexandre Correa ressaltou que se tratou de uma “situação isolada” e que sempre tratou a esposa com “todo zelo, carinho e respeito”.

“Nota de esclarecimento: De fato, na tarde de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo veiculado na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno. Aproveito a oportunidade para pedir minhas mais sinceras desculpas a toda minha família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônio, sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza. Sempre servi a Ana como seu agente, com todo zelo, carinho e respeito, como assim trato as 7 mulheres com quem trabalho no meu escritório”, diz o texto escrito pelo empresário.

LEIA TAMBÉM: