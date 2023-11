Elon Musk dá estes quatro conselhos aos jovens que desejam alcançar o sucesso

Elon Musk é uma das figuras mais polêmicas e controversas que encontramos entre as personalidades do mundo. Sua forma de agir e expressar-se nas redes sociais faz com que muitos achem que não é alguém em quem confiar.

Mas não se deve esquecer que isso é apenas uma das características do magnata sul-africano. O empresário de 52 anos tem sido há muito tempo integrado na lista das pessoas mais ricas do mundo todo. Na verdade, em uma atualização recente da revista Forbes, Elon Musk ocupa o primeiro lugar.

Ele é o rosto visível, fundador ou CEO de empresas como SpaceX, Tesla Motors, Neuralink, Starlink e mais recentemente a rede social Twitter, para a qual mudou o nome para X e uma empresa de inteligência artificial chamada X.ai.

O que queremos refletir é que algo distinto deve ser reconhecido, afinal, o que é preciso para estar ocupando este exclusivo lugar no topo da pirâmide do dinheiro? Por isso, fizemos uma lista dos seus quatro conselhos mais comuns, para que os jovens alcancem o sucesso, com base em uma revisão do El Economista.

Elon Musk e suas trocas no Twitter: cobraria 20 dólares pela insígnia azul de verificação Composição: Kiko Perozo

Os conselhos do tio Musk para ser bem sucedido