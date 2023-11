CCXP23: confira os artistas que desembarcam em solo brasileiro para o evento

Os fãs da cultura pop podem ficar animados! Na quarta-feira, dia 22 de novembro, a Warner Bros. anunciou a programação oficial de seus painéis na CCXP23.

Segundo informações do Estadão, nomes como Zendaya, Timothée Chalamet, Jason Momoa, Chris Hemsworth, Austin Butler, Anya Taylor-Joy e Florence Pugh foram confirmados no evento.

Durante a CCXP23, a Warner estará presente para promover seus mais novos lançamentos: Aquaman 2: O Reino Perdido; Evidências do Amor; Duna: Parte 2; Furiosa; e Godzilla e Kong: O Novo Império.

A CCXP23 acontece entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro, no São Paulo Expo, localizado na Zona Sul de São Paulo.

Saiba mais sobre os painéis:

Na quinta-feira, dia 30 de novembro, será realizado um painel com a cantora Sandy, que promove o filme “Evidências do Amor”, o qual protagoniza ao lado de Fábio Porchat. A previsão de estreia da produção é para o ano de 2024.

Ainda no dia 30, Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth e o cineasta George Miller vão comandar a primeira apresentação internacional do filme Furiosa. A exibição acontecerá no palco Thunder. O filme, por sua vez, tem previsão de estrear no dia 23 de maio.

No domingo, dia 3 de dezembro, outros três painéis acontecerão em parceria com a Warner. O ator Jason Momoa estará acompanhado de Patrick Wilson e Yahya Abdul Mateen II para falar sobre o lançamento de “Aquaman 2: O Reino Perdido”, uma nova adaptação do herói da DC que estreia em 21 de dezembro de 2023.

O segundo painel ficará por conta do diretor Adam Wingard, que deve promover o filme “Godzilla e Kong: O Novo Império”, com data de estreia para 11 de abril de 2024.

Para deixar os fãs ainda mais empolgados, o grande destaque do último dia de CCPX fica por conta do painel sobre “Duna: Parte 2″, que contará com a participação de parte do elenco principal. Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler e Florence Pugh serão acompanhados pelo diretor Denis Villeneuve durante o evento que promove o lançamento da continuação de Duna, que deve chegar aos cinemas em 29 de fevereiro de 2024.

