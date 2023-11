Carlos Villagrán, o Quico de ‘Chaves’, garante que não tem câncer

Uma publicação da revista People en Español abriu a “caixa de Pandora”. Carlos Villagrán, o popular Quico de ‘Chaves’, teria sido diagnosticado com câncer de próstata. O ator negou estar enfrentando problemas de saúde, por meio de uma publicação em sua conta no Instagram. “Estou bem”, disse ele.

Villagrán postou em seu Instagram uma imagem na qual escreveu seu comunicado. “Queridos amigos, estou bem, estou saudável, trabalhando em Anaheim, Disneyland, graças a Deus tudo já passou”, escreveu.

A informação da People en Español também reuniu declarações do próprio Villagrán, onde ele afirmou que não tinha feito o seu testamento porque tinha "medo". "É uma irresponsabilidade minha, eu sei, mas tenho medo de fazer o meu testamento", publicou a revista especializada em entretenimento.

“Foi há muito tempo”

O ator completou sua mensagem com um texto no mesmo post do Instagram. “Não se preocupem nem se assustem, isso aconteceu há muito tempo e nunca anunciei”, escreveu. As mensagens que o ator recebeu foram inúmeras e de diversos países do mundo.

Yudarkis Lubo comentou: “Querido Kiko! Pedimos que Deus continue abençoando você com saúde e vida. Obrigado por tantas risadas”.

Villagrán era um dos protagonistas do ‘Chaves’, uma das séries de humor mais populares da história da televisão no mundo. Retransmitida em muitos países e traduzida para vários idiomas, 40 anos após sua estreia ainda é parte da programação de vários canais em vários países do mundo.

O ator se retirou da série devido a problemas com Roberto Gómez Bolaños sobre a autoria do personagem. Ele ainda continua apresentando em espetáculos privados.