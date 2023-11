Bill Gates estaria comprando terras para monopolizar o fornecimento de alimentos, e não para salvar o planeta

Bill Gates está sendo acusado de tentar controlar o abastecimento de alimentos dos EUA, apoiando movimentos que levariam à falência agricultores independentes pequenos para então adquirir extensas porções de suas terras.

Isso, de acordo com as afirmações do autor Seamus Bruner em seu recém-lançado livro “Controligarchs”.

O novo livro de Bruner sustenta que Gates está se enriquecendo liderando um esforço para transformar a agricultura tradicional sob a desculpa de salvar o planeta.

As acusações

Um capítulo sobre a "guerra contra os agricultores" detalha como Gates e outros magnatas da indústria tecnológica estão buscando tomar o controle do suprimento alimentar do país para aumentar sua riqueza.

O cofundador da Microsoft apoiou a eliminação de nutrientes e fertilizantes tradicionais para as culturas "depois de adquirir a propriedade intelectual dos substitutos de fertilizantes", declarou Bruner.

Além disso, acusou Gates de atacar a indústria de fertilizantes por anos, enquanto simultaneamente adquiria grandes extensões de terras agrícolas americanas.

As restrições agrícolas e os fertilizantes mais caros levaram à ruína alguns agricultores independentes.

Além disso, o magnata investiu em Upside Foods, uma empresa que desenvolve carnes cultivadas em laboratório e que se promove como a primeira a receber a aprovação da FDA para carne sintética.

Gates, que afirmou que as emissões de metano de vacas são uma grande contribuição para as mudanças climáticas, também investiu em outras empresas que criam alternativas alimentares sintéticas, incluindo Beyond Meat e Impossible Foods.

Essas empresas possuem numerosas patentes de produtos e dezenas pendentes.

Em 2021, Gates expressou: “acredito que todos os países ricos deveriam mudar completamente para a carne sintética. Uma pessoa pode se adaptar ao sabor e diz-se que, com o tempo, vai ficar ainda melhor. Pois, o custo adicional será mínimo e poderíamos mudar o comportamento das pessoas através de regulamentações”.

Informa-se que o cofundador da Microsoft adquiriu centenas de milhares de acres de terras agrícolas nos Estados Unidos, o que gerou preocupação. Quando lhe foi perguntado sobre isso no início deste ano, ele respondeu:

“Possuo menos de 1/4000 das terras agrícolas nos EUA. Investi nestas fazendas para aumentar a sua produtividade e gerar mais empregos. Não há um grande plano por trás disso; de fato, todas essas decisões são tomadas por um time profissional de investimento”.

Bruner afirma que Gates não está apenas comprando terras, mas também direitos sobre a água subterrânea.

“Além de adquirir terras (e direitos de irrigação) e fertilizantes, Gates tem procurado interesses importantes em água e tratamento de água, aspectos cruciais para controlar a indústria agrícola”, argumenta.

Bruner mencionou o Digital Fox News

“Primeiro foram sementes e fertilizantes patenteados, agora estão patenteando alternativas à carne. Proibir a criação de gado daria efetivos monopólios às empresas de proteínas alternativas, beneficiando investidores como Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e até mesmo BlackRock. As carnes substitutas servem para controlar o mercado de alimentos, não para salvar o planeta”.

Como era de esperar, a Fundação Gates não respondeu sobre este assunto.