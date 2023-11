A Fazenda: Rachel Sheherazade não se cala diante da desistência de Lucas

A Fazenda: Rachel Sheherazade lamenta saída de Lucas Souza do reality show (Reprodução/Instagram)

“Tudo vai ficar bem, voa Luquinhas”, este foi o comentário deixado por Rachel Sheherazade na nota deixada pela equipe de Lucas Souza após sua desistência em A Fazenda 15. A jornalista e ex-peoa do reality show rural era uma das principais aliadas do ex-marido de Jojo Todynho e também saiu do programa de forma inesperada.

Diferente da jornalista, que foi expulsa da sede após uma briga com Jenny Miranda, o influenciador digital não suportou os conflitos e preferiu deixar o jogo. No Instagram, Rachel lamentou o ocorrido horas após o famoso tocar o sino e desistir de sua participação.

Na web, Rachel Sheherazade resolveu se pronunciar sobre a decisão do ex-marido de Jojo Todynho e destacou que tudo dará certo para ele fora de A Fazenda: “Estou muito triste com a desistência do Lucas, primeiro porque ele era um dos favoritos ao prêmio. Ele não sabia disso, mas a gente sabia como estava forte aqui fora”.

A Fazenda 15: Fãs de Lucas Souza lamentam saída inesperada e revelam estratégia para roça (Reprodução/Playplus)

Segundo a ex-peoa, Lucas estava muito perto de conquistar o prêmio de R$1,5 milhão, mas optou em defender o amigo: “Eu acho que Lucas realmente chegou ao limite. A gente não pode julgar a atitude dele como covarde, pelo contrário, foi um gigante de bravura, gentileza e lealdade para com o seus”, disse Rachel nos stories do Instagram.

Sheherazade e as polêmicas sobre Lucas

A jornalista, que virou uma das sensações de A Fazenda 15, também aproveitou para comentar sobre as polêmicas envolvendo o nome do aliado fora do confinamento. Ela reforçou que o rapaz é jovem e que todos podem errar.

“Ele tem 23 anos, ainda vai errar muito. Quem já passou por essa idade sabe que todos têm o direito a se refazer e a se reconstruir. É isso que ele buscava (no jogo), além do prêmio”.

A Fazenda 15: Cezar Black pode deixar o reality após desistência de Lucas Souza (Reprodução/Record TV)

Sem comentar o nome da campeã de A Fazenda 12, Rachel disse que Lucas é um vencedor por ter revelado um outro lado para as pessoas que assistem o programa: “Me orgulho muito de ter conhecido esse Lucas. Acho que a gente tem que dar uma chance das pessoas mostrarem seu melhor lado”.

Ela finalizou dizendo que Lucas Souza entrou cancelado na atual temporada de A Fazenda, mas saiu aplaudido por todos que acompanharam o jogo.

