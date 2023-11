A Fazenda: boicote e lamentações marcam inesperada desistência de Lucas Souza

Lucas Souza deixou o confinamento de A Fazenda 15, mesmo sendo um dos preferidos do público para chegar na final do reality show rural. Esta foi a primeira desistência da atual temporada do programa, que já enfrentou uma grande polêmica com a expulsão da jornalista Rachel Sheherazade, depois de um embate com Jenny Miranda.

Enfrentando diversas polêmicas envolvendo o fim do seu casamento fora do reality, o ex-marido de Jojo Todynho deixou a sede nesta quarta-feira (22) após uma série de conflitos, sendo o último com o ex-BBB Cezar Black.

Desistência causa revolta na web

A saída de Lucas Souza de A Fazenda 15 causou uma grande revolta entre os seguidores do influenciador digital no Instagram, que aproveitaram o comunicado oficial sobre a saída dele do programa para lamentar, mandar palavras de força e detalhar quais seriam os próximos passos na roça.

“Culpa da Record que não tomou providências sobre os ataques que ele vinha sofrendo do Black e da Kally”, destacou um fã.

Indignado, outro anônimo disse que vai trabalhar bastante para tirar outros participantes do reality show: “Mas vamos colocar um por um pra fora! O que fizeram com você foi tortura psicológica ao vivo. A Fazenda nunca deveria deixar chegar nesse nível. Estamos todos te esperando com muito amor aqui fora ! Você é o campeão”.

“Se o Lucas pensasse na edição passada o mal que fizeram pra Babi e ela saiu campeã , ele pensaria que quem estava se queimando não era ele, continuaria e seria campeão também, estou muito triste que ele desistiu”, escreveu outra fã.

Em nota, a equipe de Lucas Souza também lamentou a saída do influenciador digital, mas agradeceu o carinho dos fãs: “Atacado covardemente desde o primeiro dia dentro da casa, aqui fora não foi diferente; continuou vítima de perseguição de gente que não tem coração, que não quer vê-lo sonhar e tão pouco, realizar”.

