A Fazenda: após desistência de Lucas, ex-BBB resolveu defender Cezar Black

A saída repentina de Lucas Souza de A Fazenda 15 causou uma certa revolta na web e uma grande perseguição ao ex-BBB Cezar Black, que é acusado por perseguir o ex-marido de Jojo Todynho dentro do confinamento. Mas, nem todos estão contra o enfermeiro, um ex-participante do reality da Globo resolveu defender o rapaz publicamente.

Após o anúncio de que Lucas Souza bateu o sino para deixar o programa da Record TV se espalhar, Gustavo Marsengo, que ficou conhecido como o caçador de plantas do BBB 22, resolveu se pronunciar e defender o profissional da saúde, que vem sendo atacado pelos fãs de Lucas desde quarta-feira (22).

Pelas redes sociais, o ex-morador da Casa de Vidro do BBB fez questão de opinar sobre a briga entre Lucas Souza e Cezar Black e ainda criticou o público que ataca o ex-BBB, afirmando que as falas contra ele são incoerentes.

A Fazenda 15: Gustavo, do BBB 22, diz que público caiu em golpe e defende Cezar Black (Reprodução/Globo)

“Queria entender uma coisa. Por que as falas do Black são jogo baixo? Ele só perguntou o porquê do Lucas ter levado a fotografia da ex [Jojo Todynho]”, começou Gustavo, que em seguida questionou se existia razão para o ex-militar explodir dentro do jogo.

LEIA TAMBÉM: Terra e Paixão: 3 reviravoltas que transformaram Petra num furacão; você percebeu?

O namorado da também ex-BBB Laís Caldas chegou a afirmar que os fãs de A Fazenda 15 caíram em uma cilada e atacou o público feminino: “Fala sério, galera, vocês caem em cada uma. Principalmente a mulherada. Muitas de vocês merecem os maridos b*stas que têm”, concluiu.

LEIA TAMBÉM: A Fazenda: boicote e lamentações marcam inesperada desistência de Lucas Souza

Vale destacar que, em nota, a equipe de Lucas Souza lamentou a saída do influenciador digital, mas agradeceu o carinho dos fãs: “Atacado covardemente desde o primeiro dia dentro da casa, aqui fora não foi diferente; continuou vítima de perseguição de gente que não tem coração, que não quer vê-lo sonhar e tão pouco, realizar”.

A polêmica desistência de Lucas

Tudo começou na segunda-feira (20), quando o ex-BBB Cezar Black questionou o motivo de Lucas Souza ter levado uma foto de Jojo Todynho para o confinamento. Ela estava junto da mesma cama em que ele dormia com Jaquelline Grohalski.

O clima ficou tão pesado que ele precisou ser segurado por seus aliados para não agredir o enfermeiro. Porém, na formação da roça, na última terça-feira (21), a situação se repetiu e Lucas ficou ainda mais nervoso. Mas, Black acabou na roça com André Gonçalves, Alicia X e Shayan Haghbin.

LEIA TAMBÉM: A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes