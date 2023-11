Viola Davis revela desafios ao remover prótese nasal de maquiagem de 'Jogos Vorazes'

Viola Davis, renomada atriz vencedora do Oscar, revelou detalhes hilariantes sobre os bastidores de sua transformação para interpretar a Dra. Volumnia Gaul no prelúdio de "Jogos Vorazes", "The Ballad of Songbirds & Snakes".

Em uma entrevista descontraída com Jimmy Fallon no "The Tonight Show", Davis compartilhou os desafios enfrentados para se tornar e, posteriormente, retornar ao seu eu normal após as gravações. A atriz revelou que a maquiagem levou 4 horas para ser aplicada, mas a parte mais desafiadora era a remoção da prótese nasal.

"Levou cerca de 45 minutos para tirar tudo, mas a parte mais difícil foi o nariz. Era tão difícil que o maquiador teve literalmente que se apoiar nos pés e puxar. Foi como uma sonda anal, quero dizer, esticando. Você não faz ideia!", compartilhou Davis, provocando risadas da plateia.

Transformação impactante

Davis, conhecida por sua versatilidade, expressou o prazer em surpreender as expectativas dos fãs. "Quero assustar as pessoas de vez em quando. Amo quando me veem como maternal e calorosa, mas há momentos em que só quero assustá-los", admitiu a atriz.

A equipe de maquiagem revelou anteriormente detalhes sobre a transformação de Davis, destacando o uso de maquiagem especial para retratar o passado desgastado da Dra. Gaul. A atriz solicitou que um olho tivesse uma cor diferente, adicionando um elemento de "deboche" ao personagem. A maquiagem e as próteses foram essenciais para envelhecer a personagem e adicionar cicatrizes faciais.

A experiência completa, incluindo o visual caprichado dos anos 1940 e um afro prateado, resultou em uma performance impactante. Davis, ao unir todos os elementos, levou sua personagem a um patamar assustador, conquistando o respeito e admiração nos bastidores.

A jornada de Viola Davis nos bastidores de "The Ballad of Songbirds & Snakes" destaca não apenas os desafios, mas também a dedicação e o humor que permeiam o processo criativo de uma das atrizes mais talentosas da indústria cinematográfica, como relembrou a People.