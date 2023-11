Valesca Popozuda elogia Anitta e celebra o resgate do funk em 'Eu vou pro baile tacar'

Valesca Popozuda, aos 45 anos, lançou recentemente o single "Eu vou pro baile tacar" em colaboração com Dennis DJ, marcando um retorno às raízes do funk carioca. Nessa nova empreitada, a cantora relembra os áureos tempos dos bailes da Gaiola das Popozudas, grupo que marcou o início de sua carreira.

Parceria nostálgica com Dennis DJ

Em entrevista, Valesca destacou a importância da parceria com Dennis DJ, remetendo à época em que ambos começaram juntos. Naqueles dias, Dennis era o produtor, trabalhando nos bastidores sem o destaque atual. Valesca ressalta a singularidade da colaboração: "Acho legal juntar a galera das antigas e trazer essa lembrança do que fazíamos".

Resgate das raízes do funk feminino carioca

Considerada uma das pioneiras do funk feminino carioca, Valesca é conhecida por suas letras "proibidonas" que quebraram paradigmas no gênero. Ao lançar seu novo trabalho, a cantora busca resgatar a essência do funk, transportando os ouvintes de volta aos anos 2000, quando o cenário musical era moldado pelos bailes da Gaiola das Popozudas.

Elogio a Anitta e superando preconceitos

No decorrer da entrevista, Valesca não poupou elogios a Anitta, reconhecendo o papel da colega na cena musical atual, de acordo com a Revista Quem. A cantora também abordou os desafios enfrentados no início de sua carreira, destacando a persistência em superar o preconceito. "Não esquece raízes", enfatiza Valesca ao refletir sobre o percurso no cenário musical.

🚨Anitta e Valesca Popozuda curtindo a festa de Hallowen ontem pic.twitter.com/3VA7bJjIDw — versions of biel (@gabsnitto) November 1, 2023

O novo single de Valesca Popozuda representa não apenas uma volta ao passado, mas também um olhar para o futuro do funk carioca, consolidando sua posição como uma das figuras mais influentes no gênero. O resgate das raízes e a celebração de parcerias marcantes refletem a evolução contínua de uma artista que contribui significativamente para a rica tapeçaria musical do Brasil.