Taylor Swift banida de estação de rádio de Philadelphia

Neste fim de semana, os fãs de Taylor Swift em Philadelphia terão que sintonizar cuidadosamente suas estações de rádio favoritas. A estação local Q102 decidiu banir a música da estrela pop em antecipação Taylor Swift ao confronto entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, onde Travis Kelce, namorado de Swift, atuará como tight end.

Q102, conhecida por sua afinidade por Taylor Swift, tomou a decisão curiosa de deixar de tocar suas músicas durante o fim de semana em apoio aos Eagles. Nugget, apresentador da Q102, declarou: "Amamos Taylor Swift, mas neste fim de semana é crucial mostrarmos nosso apoio aos Eagles."

Nugget não está sozinho em brincar com a situação. A renomada cantora Patti LaBelle, em uma entrevista no The Tamron Hall Show, também expressou otimismo em relação aos Eagles, pedindo a Swift e seus fãs que "fiquem em casa" enquanto seu time enfrenta os Chiefs.

Gesto de reconhecimento

Enquanto a rivalidade aquece, Taylor Swift demonstrou apoio ao time de seu namorado durante seu Eras Tour em Buenos Aires. A estrela pop modificou a letra de "Karma" para incluir uma referência a Travis Kelce, conquistando aplausos do público e uma reação adorável do jogador da NFL.

Após a revelação do resultado do jogo, a música de Swift deverá retornar à programação regular da estação na terça-feira segundo a People.

A relação de Travis Kelce com Taylor Swift trouxe uma pitada de rivalidade amigável à cena musical e esportiva, proporcionando momentos únicos de interação entre a estrela pop e o universo da NFL.