Salma Hayek revelou por que ela organiza um falso Natal todos os anos

Salma Hayek se destaca como produtora do filme “O Sabor da Natal”, através da empresa Ventanarosa Productions. O filme, que conta uma história de reconciliação e encontros familiares nas próximas festas de dezembro, fez com que ela lembrasse de todos os preparativos que são feitos a cada fim de ano.

A atriz mexicana de 57 anos revelou que religiosamente organiza até três festas de Natal todos os anos. Algumas delas ela classifica como "falsas", pois não são as oficiais que ela desfruta com seu círculo familiar mais íntimo.

O que acontece é que Salma Hayek, casada com o francês François-Henri Pinault, vive entre os Estados Unidos, França e Londres. Ela conta que tenta compartilhar uma refeição com a família de seu marido, uma com estilo mexicano e outra mais íntima de todas.

“Temos que organizar um falso Natal dias antes. Porque gostamos de ter um Natal ao estilo mexicano, com a minha família, e depois celebramos um à francesa com a família dele”, disse Salma em uma entrevista com Entertainment Tonight, de acordo com a revista Quien.

"Reunir a família para celebrar os laços já existentes com os entes queridos e também comemorar a possibilidade de formar novos laços", destaca como motivos importantes esta tradição de organizar várias ceias de Natal antes do 24 ou 25 de dezembro.

“Não sou o Papai Noel que pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo, então fingimos que o dia 21 ou 22 de dezembro é Natal, isso com a minha família. Dizemos, ‘oh, é Natal’ e cozinhamos. Então celebramos por três dias. Todos sabem que é falso, mas são bons atores e têm um grande espírito natalino”, disse em outra entrevista no ano passado.