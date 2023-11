Puro charme: careca do príncipe William é eleita a mais atraente em 2023

Aos 41 anos, o príncipe William conquistou o título de careca mais sexy do mundo em 2023, de acordo com uma pesquisa realizada pela empresa Reboot. Com uma pontuação de 9,88, ele lidera o ranking, superando astros como Vin Diesel e Jason Statham.

Critérios de Avaliação e Terceiro Título em Quatro Anos

O príncipe foi avaliado em diversos critérios, incluindo a relação entre rosto e careca, brilho do couro cabeludo, estatura, patrimônio e a atratividade da voz. Esta é a terceira vez que William recebe esse prestigiado título em quatro anos, já tendo sido eleito em 2021 e 2020. Após uma breve queda para a quinta posição em 2022, ele reassumiu o topo da lista em 2023.

Método de Pesquisa e Curiosidades

A pesquisa foi conduzida com base em dados do Google pela agência de SEO Reboot. Além dos critérios mencionados, as pesquisas incluíram a análise da frequência com que o príncipe William foi buscado em conjunto com termos como “sem camisa” ou “nu”. Os participantes carecas foram então avaliados em uma escala de 0 a 10.

Top 10 e Mudanças no Ranking

Em 2022, Vin Diesel ocupou a primeira posição, mas em 2023 desceu para o segundo lugar, com uma pontuação de 8,81. Jason Statham ficou em terceiro, marcando 8,51. Notavelmente, ambos os atores de 56 anos mantiveram posições destacadas na lista.

A lista completa inclui ainda figuras como Samuel Jackson, Jeff Bezos, Michael Jordan, Dwayne Johnson, Shemar Moore, Shaquille O’Neal e Terry Crews. A pesquisa reflete uma mudança nas percepções, destacando como a careca, anteriormente associada ao envelhecimento ou falta de vaidade, agora é vista como um traço atraente e viril.

Conclusão e Reflexões

Anteriormente associada ao envelhecimento ou falta de vaidade, a careca agora é vista como um traço atraente e viril. O Top 10 da pesquisa inclui personalidades de diversas áreas, com o Príncipe William liderando a categoria com sua calvície sedutora, alcançando uma pontuação admirável de 9,88.

A pesquisa aprofundou-se na análise da harmonia entre o rosto e a careca, juntamente com a observação da altura das celebridades. Para mais detalhes, acesse a pesquisa completa aqui.

