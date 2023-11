Priscilla recebe apoio de Ivete após mudança radical de visual

A cantora Priscilla foi destaque no programa "Encontro", onde revelou detalhes sobre sua nova fase profissional e a surpreendente mudança de visual que gerou polêmica nas redes sociais.

De acordo com o Observatório dos Famosos, Priscilla, conhecida por seu estilo pop arrojado, justificou a mudança radical de seu visual durante o programa. A cantora destacou a importância de marcar cada fase de sua carreira com uma mudança visual significativa.

"Por ser uma artista pop, a gente gosta de trabalhar com era. A gente sempre marca uma era com uma mudança. Sempre fui muito expressiva, não é a primeira vez que mudo o meu visual radicalmente, como era um momento novo, queria trazer um visual novo para marcar esse momento imageticamente falando e me divirto muito fazendo isso", desabafou.

🚨AGORA! PRISCILLA performando “QUER DANÇAR” no Encontro com Patrícia Poeta. pic.twitter.com/3hoX3xjUyK — PRISCILLA Comunicações (@priscillacom_) November 17, 2023

Apoio caloroso de Ivete Sangalo e Iza

Durante o programa, Priscilla recebeu mensagens de apoio reconfortantes de outras artistas renomadas. Ivete Sangalo elogiou a determinação e talento da cantora, destacando sua voz incomparável. "Uma voz incomparável, uma menina muito determinada, tem um objetivo. Continue caminhando porque você é um talento e tem que ser sentido por todos", declarou Ivete.

Recado das nossas rainhas, Veveta e Iza para a maravilhosa Priscilla: SOMOS FÃS! ✨ #Encontro

PRISCILLA NO ENCONTRO pic.twitter.com/ZoF7q09UIl — TV Globo 📺 (@tvglobo) November 17, 2023

A cantora Iza também expressou sua admiração por Priscilla: "Sou sua fã, te admiro desde sempre, você é uma das artistas mais completas do país. O que você tem a gente não aprende, nasceu com você. Fico muito feliz de você ter se encontrado, ter se permitido e continuar com sua essência".