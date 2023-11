Paraíso Tropical: 4 apostas de futuro que abandonaram as novelas da TV Globo

Paraíso Tropical foi um grande sucesso da Globo em 2007, quando foi exibida pela primeira vez. Com um grande elenco, a trama foi também um espaço de estreia para muitos outros atores e atrizes, que por algum motivo específico optaram por não seguir no canal ou até na carreira artística.

Confira abaixo quatro nomes conhecidos que surgiram na novela de Gilberto Braga e hoje seguem fora do elenco fixo da emissora carioca!

Sérgio Abreu

Paraíso Tropical: Sergio Abreu (Tiago) e Carlos Casagrande (Rodrigo) vivem casal gay na novela da Globo (João Miguel Júnior/Globo)

Visto como uma das grandes apostas para o futuro das novelas, naquela época, o ator estreou nas produções da Band e da extinta TV Manchete e contou com passagens por Malhação, mas Paraíso Tropical trouxe o destaque que precisava.

Logo em sua primeira novela no horário nobre, Sérgio Abreu viveu Tiago, personagem que formou um casal gay ao lado do personagem de Carlos Casagrande. Mas, depois de toda repercussão, o famoso não voltou mais às tramas da Globo.

Tempos depois, ele surgiu em uma participação em Revelação e Vende-se um Véu de Noiva, no SBT, e foi para a Record, onde participou de A Fazenda, Pecado Mortal, Milagres de Jesus, Conselho Tutelar, Jesus e Gênesis.

Patrícia Werneck

Paraíso Tropical: Patrícia Werneck interpreta Camila (Renato Rocha Miranda/Globo)

Paraíso Tropical também marcou a estreia de Patrícia no horário nobre da Globo. Na trama, ela interpretou Camila, uma personagem muito diferente daquelas que fez em Malhação e na série JK.

Como Sérgio Abreu, ela migrou para Record TV e participou de diversas novelas, como Mutantes – Promessas de Amor. Anos depois, ela voltou à emissora carioca ao ser escalada para Cordel Encantado e Gabriela.

Érika Mader

Paraíso Tropical: Érika Mader e Débora Evelyn juntas para assistir o primeiro capítulo (Márcio de Souza/Globo)

Sobrinha da atriz Malu Mader, a atriz estreou em Paraíso Tropical, novela que será reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, mas essa foi sua única trama na emissora. Depois disso, Érika foi contratada pelo canal fechado Multishow, onde virou apresentadora do Bastidores e fez a cobertura de diversos festivais, como o Rock in Rio.

Gustavo Leão

Paraíso Tropical: Gustavo Leão (Matheus) contracena com Patricia Werneck (Camila) (João Miguel Júnior/Globo)

O ator revelação de 2007 viveu Mateus em Paraíso Tropical, que era muito diferente de seu personagem na novela Floribella, exibida em 2005 na Band, que marcou sua estreia na TV.

Depois da trama das 21 horas da Globo, o galã esteve em Beleza Pura e Ti Ti Ti e virou apresentador da extinta TV Globinho. Gustavo Leão também foi contratado pela Record TV e se destacou em novelas bíblicas, como José do Egito, Pecado Mortal e Vitória.

