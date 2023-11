“Não estou bem”: continua a crise de saúde no RBD, primeiro Anahí e agora Dulce María

A turnê mundial do RBD foi um grande sucesso, mas não está isenta de contratempos desde o início, pois os problemas de saúde de alguns de seus membros complicaram as apresentações em alguns países e os deixaram à beira de possíveis cancelamentos.

O primeiro inconveniente que eles enfrentaram foi mesmo antes de começar, quando Anahí se machucou no meio dos ensaios, o que causou que seus concertos começassem a meio caminho. No entanto, nos últimos dias as doenças voltaram e muito mais fortes.

Foi exatamente no Brasil que as coisas se complicaram para o querido grupo que retornou aos palcos após 15 anos de ausência, por isso eles tentaram responder ao seu público da melhor forma possível.

Dulce María continua com complicações de saúde e coloca a banda em uma situação difícil

Anahí e Dulce María colocaram seus colegas em uma situação difícil, pois primeiro a intérprete de Mía Colucci apresentou dores nas costas e febre, o que a obrigou a abandonar o show do último dia 17 de novembro. Mais tarde foi confirmado que ela sofre de uma infecção renal.

Embora Dulce Maria já estivesse meio doente devido a sentir-se mal por um vírus que acabou causando-lhe bronquite, subiu ao palco para não ter uma nova baixa.

“Queridos amigos, como sabem desde segunda-feira não me sinto bem, tenho tido febre, muita tosse e dor nas costas, e agora estou rouca, já estou medicada desde terça-feira. O médico disse que é um vírus (nem covid, nem gripe) comecei com uma gripe viral que progrediu e se transformou em bronquite, por isso quase não tenho voz”, explicou em um de seus stories no Instagram.

No entanto, após sua recente chegada ao México, confirmou que ainda não está bem após ter sido abordada por vários meios de comunicação no Aeroporto da Cidade do México.

“A verdade é que eu ainda não estou totalmente bem, mas o Brasil nos tem esperado por anos e este era um momento muito importante para nós, poder dar isso e nos dias em que estava mal não havia maneira de cancelar isso”, explicou.

Será no próximo dia 23 que a agenda de shows em Monterrey retomará, por isso a atriz espera tirar um descanso para poder voltar a cantar.

“Não descansei nada, ou seja, me deu uma infecção, primeiro me deu um vírus, como uma infecção viral e aí se transformou em bronquite porque eu não descansei nem um dia, na verdade ainda estou assim, mas esperamos que agora chegando ao nosso país possamos pelo menos descansar por dois dias”, acrescentou.